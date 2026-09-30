정의선 "선수들 모두 잘 싸웠다…양궁협회가 할 일 많아"

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컴파운드 대표팀 격려…인도 추격 위한 훈련 개선 필요성 강조

남은 리커브 경기도 응원…"다 컨디션이 좋은 것 같다"

[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 정의선 대한양궁협회 회장이 2026 아시안게임에 출전한 한국 양궁 선수들을 격려하며 "협회가 앞으로 더 할 일이 많다는 것을 느꼈다"고 말했다.

정의선 대한양궁협회 회장(가운데 흰색 모자)이 30일 일본 오카자키 양궁경기장 관중석에서 한국 양궁 대표팀을 응원하고 있다. [사진=대한양궁협회]

정 회장은 30일 오후 1시 30분께 오카자키 양궁경기장에서 진행한 인터뷰에서 "박정윤 주장, 최용희 주장, 선수들 모두 너무 잘 싸워주셨다"고 말했다.

컴파운드 종목에서는 세계적인 강팀인 인도를 추격하기 위해 훈련을 개선할 필요가 있다고 짚었다.

정 회장은 "컴파운드 종목은 인도가 워낙 전 세계적으로 강팀이고 저희도 열심히 쫓아가고 있다"며 "더 많이, 훌륭한 방법으로 훈련을 잘해야겠다는 생각이 들었다"고 말했다.

메달 색깔과 관계없이 아시안게임 출전 경험 자체가 선수들에게 의미가 있다는 점도 강조했다.

정의선 대한양궁협회 회장이 30일 일본 오카자키 양궁경기장에서 취재진과 인터뷰하고 있다. [사진=대한양궁협회]

그는 "금메달이든 은메달이든 동메달이든 아시안게임에 출전한 것 자체로 너무나 영광된 일"이라며 "본인들의 미래에 도움이 되는 일이기 때문에 앞으로도 계속 응원하겠다"고 밝혔다.

남은 리커브 경기에 대해서는 선수들의 컨디션을 긍정적으로 평가하며 응원을 보냈다.

정 회장은 "오늘 점심때도 봤는데 다 컨디션이 좋은 것 같다"며 "본인이 본인하고 싸워서 잘 이기면 될 것 같다"고 말했다.

chanw@newspim.com