현대로템, 에어로텍서 메탄·램제트 엔진 등 항공우주 기술 공개

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극초음속 엔진·시험 인프라 소개…앤시스코리아와 기술협력 MOU

[서울=뉴스핌] 김지헌 기자= 현대로템이 메탄엔진과 덕티드 램제트 엔진, 극초음속 엔진 등 항공우주 추진기관 기술을 선보인다.

현대로템은 30일부터 다음달 2일까지 경남 창원컨벤션센터에서 열리는 '제2회 국제 우주항공 기술대전(AEROTEC 2026)'에 참가한다고 30일 밝혔다.

현대로템의 국제 우주항공 기술대전 부스 전경.[사진=현대로템]

에어로텍은 한국우주기술진흥협회 등이 주관하는 항공우주 전문 전시회로 첨단 항공우주 기술과 위성·로봇, 방산·국방, 도심항공모빌리티(UAM) 등을 소개하는 행사다.

현대로템은 이번 전시회에서 메탄엔진과 덕티드 램제트(Ducted Ramjet) 엔진, 극초음속 엔진 등 항공우주 분야 추진 시스템을 공개한다.

현대로템이 국내 최초로 개발 중인 메탄엔진은 미래 우주수송 분야의 핵심 기술로 꼽힌다. 메탄은 연소 과정에서 그을음 발생이 적고 경제성이 높아 추진제 비용을 낮출 수 있다는 장점이 있다.

현대로템은 2006년 국내 최초로 메탄엔진 연소 시험에 성공했다. 지난해에는 국방기술진흥연구소가 추진하는 재사용 발사체용 메탄엔진 기술 개발 과제를 수주하며 관련 기술 개발을 이어가고 있다.

장거리 공대공 유도무기의 핵심 추진기관인 덕티드 램제트 엔진도 선보인다. 덕티드 램제트 엔진은 별도의 압축기나 가스터빈 없이 비행체의 고속 비행으로 발생한 압축 공기를 덕트를 통해 공급하는 방식이다.

현대로템은 2000년대 초부터 국방과학연구소(ADD)와 초음속 램제트 엔진 연구를 진행해 왔다. 지난해에는 ADD의 장거리 공대공 유도탄 기체구조 및 추진기관 핵심기술 과제를 수주했다.

이와 함께 필요에 따라 램제트와 스크램제트 방식 전환이 가능한 극초음속 엔진도 전시한다.

현대로템은 항공우주 사업 인프라 비전도 축소모형을 통해 제시한다. 서산 액체로켓엔진 시험장과 향후 무주에 구축할 항공우주 생산기지 등을 구현해 연구개발부터 시험, 생산, 발사로 이어지는 사업 역량을 소개할 예정이다.

이번 전시회에서는 앤시스코리아와 항공우주 분야 전략적 협력을 위한 업무협약(MOU)도 체결한다.

양사는 항공우주 기술 개발 과정에서 시뮬레이션 기반 설계·해석 기술을 활용하고 기술 교류와 협력 분야를 확대할 계획이다. 현대로템은 이를 통해 메탄엔진과 극초음속 엔진 등 항공우주 핵심 기술의 설계·해석 역량과 연구개발 효율성을 높인다는 방침이다.

이용배 현대로템 대표이사 사장은 "대한민국은 독자적인 발사체와 위성 기술을 바탕으로 글로벌 무대에서 저력을 입증해 나가고 있다"며 "이번 대전이 대한민국이 세계 5대 우주강국으로 도약하는 굳건한 디딤돌이 되길 바란다"고 말했다.

현대로템 관계자는 "30여년간 쌓아온 항공우주 기술 리더십을 기반으로 사업 경쟁력을 확대하고 있다"며 "지속적인 기술 개발과 사업 인프라 확대를 통해 대한민국 항공우주 산업 발전에 기여하겠다"고 말했다.

heoneykim@newspim.com