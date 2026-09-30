한글로 서울 도심 물들인다...신세계免, 내달 '안녕' 미디어아트 전시

AI 핵심 요약beta
- 신세계면세점이 30일 한글날 미디어아트 공개를 밝혔다.
- 다음 달 1일 홍인숙 작가와 ‘한지에 담은 안녕’을 선보인다.
- 명동·삼성동·광화문서 한글 미를 담아 상영한다.
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[서울=뉴스핌] 남라다 기자 = 신세계면세점이 한글날을 맞아 서울 명동·삼성동·광화문에서 한글의 아름다움을 담은 미디어아트를 선보인다.
신세계면세점은 다음 달 1일부터 홍인숙 작가와 협업한 '한지에 담은 안녕'을 공개한다고 30일 밝혔다. 한국 문화예술을 현대적으로 재해석하는 '케이 리플렉션(K-Reflection)' 프로젝트의 일환이다.
작품은 한글 '안녕'을 모란꽃과 푸른 폭포로 형상화했다. 소나무·봉황·호랑이 등 전통 길상 이미지를 더해 상대의 평안과 행복을 바라는 마음을 표현했다. 제작에 참여한 스튜디오아텍은 홍 작가의 평면 회화를 입체 공간과 움직임을 갖춘 영상으로 구현했다.
상영 기간은 신세계면세점 명동점 10층 아이코닉존이 11월 30일까지, 광화문 동아미디어센터 룩스(LUUX)가 10월 31일까지, 삼성동 아티움 외벽미디어가 10월 14일까지다. 삼성동에서는 입체감을 강조하는 아나모픽 기법을 적용했다.
관람객은 별도 앱 설치 없이 QR코드로 다국어 인공지능(AI) 전시 안내를 이용하고 작품에 대해 질문할 수 있다. 명동점에서는 10월 9일부터 31일까지 작품 속 '안녕'을 배경으로 사진을 찍어 저장하는 이벤트도 진행한다.
신세계면세점 관계자는 "한글에 담긴 따뜻한 마음과 전통미를 도심에서 함께 경험하도록 기획했다"고 말했다.
nrd@newspim.com