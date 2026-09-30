삼표그룹, 'AI·데이터'로 체질 개선…실무 역량 강화

AI 핵심 요약beta
- 삼표피앤씨가 30일 G1 대상 AI 데이터 교육을 진행했다.
- 현장 데이터 기반 사고 확산과 역량 강화를 노렸다.
- 제조·운영 경쟁력 혁신으로 연결하겠다고 밝혔다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 정탁윤 기자 = 삼표그룹 계열사인 삼표피앤씨(P&C)는 최근 G1 직급 필수교육 대상자 및 데이터 분석 역량 강화 희망자들을 대상으로 'AI활용 DATA 통계 및 분석'과정을 진행했다고 30일 밝혔다.
이번 교육은 실무 현장의 데이터 기반 사고를 확산하고 구성원들의 직급별 필수 역량을 체계적으로 강화하기 위해 마련됐다. 특히 최근 산업 전반에서 AI와 데이터를 활용한 업무 혁신 경쟁이 본격화되는 가운데 실무진 차원의 데이터 이해도를 높이고 선제적 대응 역량을 확보하는 데 초점을 맞췄다.
삼표피앤씨는 단순한 이론 습득에 그치지 않고 실무 현장과 연계한 실질적인 데이터 활용 가능성을 높이는 데 무게를 뒀다. 레미콘과 콘크리트, 철도 등 제조 기반 사업 특성상 현장 데이터를 정확히 분석하고 활용하는 능력이 업무 효율화와 품질 향상의 핵심 원동력이 될 것이라는 판단이다.
삼표피앤씨 관계자는 "이번 직급별 필수교육은 임직원들이 변화하는 산업 패러다임에 맞춰 선제적인 대응 역량을 갖추도록 돕기 위한 자리"라며 "구성원 개인의 역량 강화를 그룹 전체의 제조·운영 경쟁력 혁신으로 연결해 시장에서의 도약 기회를 만들어 나갈 것"이라고 말했다.
tack@newspim.com