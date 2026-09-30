HJ중공업, 7900TEU급 컨테이너선 '가닛' 명명…TMS에 인도

AI 핵심 요약beta
- HJ중공업이 29일 7900TEU급 가닛을 명명했다
- 가닛은 2024년 수주한 8척 중 네 번째 선박이다
- HJ중공업은 중대형 친환경 컨테이너선 사업을 넓혔다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = HJ중공업이 7900TEU급 친환경 컨테이너선을 인도하며 중대형 상선 시장에서 수주·건조 실적을 확대하고 있다.
HJ중공업은 지난 29일 부산 영도조선소에서 7900TEU급 컨테이너선 '가닛(GARNET)'의 명명식을 개최했다고 30일 밝혔다.
가닛은 HJ중공업이 지난 2024년 유럽 선주사로부터 수주한 7900TEU급 컨테이너선 8척 가운데 네 번째 선박이다. 길이 272m, 폭 42m, 깊이 20m 규모로 연료 효율을 높이고 탄소 배출을 줄이도록 설계됐다.
HJ중공업은 자체 개발한 3차원 선형 설계기술을 활용해 선체와 화물 공간을 최적화하고 적재 효율을 높였다.
HJ중공업은 2021년 상선 시장에 재진입한 이후 수주한 5000~9000TEU급 중대형 친환경 컨테이너선 14척을 인도했다. 올해는 1만100TEU급 친환경 컨테이너선 8척을 수주하며 상선 사업을 확대하고 있다.
chanw@newspim.com