현대차그룹, 양궁 대표팀 '맞춤 지원'…정의선 회장도 日 현장 격려

AI 핵심 요약beta
- 정의선 현대차그룹 회장이 29일 일본서 양궁대표를 격려했다
- 정 회장은 선수들과 점심하며 자신 있게 도전하라 했다
- 현대차그룹은 숙소·식단·훈련장까지 맞춤 지원했다
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[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 대한양궁협회 회장인 정의선 현대자동차그룹 회장이 일본에서 열리고 있는 '2026 아이치-나고야 아시안게임' 현장을 찾아 대한민국 양궁 대표 선수들을 격려했다.
현대차그룹은 정 회장이 지난 29일 컴파운드 남녀 선수와 코치진을 만나 점심 식사를 함께했다고 30일 밝혔다.
정 회장은 선수들에게 "어려운 환경에서도 여기까지 온 여러분이 자랑스럽다"며 "실패를 두려워하지 말고 그동안 노력한 스스로를 믿고 자신 있게 도전하라"고 말했다. 이후 오카자키 양궁경기장에서 리커브 여자 개인 예선을 참관하고 선수단을 격려했다. 30일에는 컴파운드 여자·혼성·남자 단체전을 현장에서 응원할 예정이다.
현대차그룹과 양궁협회는 이번 대회를 앞두고 선수단 전용 숙소와 경기장 인근 휴게공간을 마련하고 한국 조리사를 파견해 맞춤형 식단을 제공했다.
국내에서는 진천선수촌에 실제 오카자키 경기장의 구조와 바람 방향 등을 반영한 훈련장을 구축했다. 지난 9월 5일에는 광주 기아챔피언스필드에서 야구 관중의 함성과 응원가 속에서 집중력을 높이는 소음 적응 훈련도 진행했다.
chanw@newspim.com