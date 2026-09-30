비아이매트릭스, DB 분석 AI 솔루션 'TRINITY' 나라장터 등록

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GS인증·KOSA 확인 통과, 공공기관 직접 구매 가능

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 인공지능(AI) 전문기업 비아이매트릭스가 자사의 데이터베이스 분석 AI 솔루션 'TRINITY'를 조달청 나라장터 디지털서비스몰에 등록 완료했다고 30일 밝혔다.

회사에 따르면 TRINITY는 조달청과 제3자단가계약을 체결해 정부부처와 공공기관이 별도의 입찰 절차 없이 계약된 단가로 구매할 수 있게 됐다. 제3자단가계약은 수요기관의 구매 절차를 간소화하는 방식이다.

TRINITY는 사용자가 자연어로 질문하면 데이터베이스를 직접 분석해 결과를 제공한다. 데이터 조회, 시각화, 인사이트 도출, 보고서 생성까지 하나의 프로세스로 수행하며, 코딩이나 데이터 쿼리 작성 없이도 현업 실무자가 질문만으로 데이터 기반 의사결정을 내릴 수 있다.

[사진= 비아이매트릭스]

TRINITY는 지난 7월 국가 공인 소프트웨어 품질 인증인 GS(Good Software) 인증 1등급을 획득했으며, 한국인공지능·소프트웨어산업협회(KOSA)가 주관하는 '인공지능제품·서비스 확인증'도 취득했다. GS인증은 소프트웨어의 기능성, 신뢰성, 사용성, 효율성 등을 평가하는 국가 공인 인증이고, KOSA 확인제도는 제품에 실제 AI 기술이 적용돼 있는지를 기술적으로 검토하는 제도다.

비아이매트릭스 배영근 대표는 "TRINITY는 GS인증과 KOSA 확인을 통해 제품의 완성도와 AI 기술 혁신성을 객관적으로 검증받은 솔루션"이라며 "공공기관들이 신뢰할 수 있는 안전하고 강력한 AI 기반 데이터 분석 및 의사결정 환경을 구축할 수 있도록 지원하겠다"고 말했다.

한편 비아이매트릭스는 조달청 디지털서비스몰 BI(비즈니스 인텔리전스) 부문에서 다년간 높은 실적을 기록해왔다. 회사는 이번 TRINITY 등록을 계기로 기존 BI 시장을 넘어 공공 인공지능 전환(AX) 시장으로의 진출을 추진할 계획이다.

nylee54@newspim.com