동아제약, 위 건강 관리 건강기능식품 '위스트로' 출시

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

식약처 기능성 인정 황해쑥추출분말 함유

[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 동아제약은 위 건강 개별인정형 원료인 황해쑥추출분말(Gastil)을 함유한 건강기능식품 '위스트로'를 출시했다고 30일 밝혔다.

위스트로는 불규칙한 식사와 잦은 외식, 매운 음식과 고카페인 음료 섭취 등 다양한 식습관 속에서 일상적으로 위 건강을 관리할 수 있도록 개발한 제품이다.

위스트로 제품 이미지 [사진=동아제약]

동아제약은 체중 관리를 위해 식사량이나 식사 패턴을 조절하는 등 식생활이 변화하면서 평소 위 건강을 관리하는 데 대한 관심도 커지고 있다고 설명했다.

핵심 성분인 황해쑥추출분말은 식품의약품안전처로부터 위 건강 관련 기능성을 인정받은 개별인정형 기능성 원료다.

회사에 따르면 황해쑥추출분말은 세포·동물실험에서 위 점막 보호와 관련된 작용이 확인됐다. 기능성 소화불량 성인을 대상으로 한 인체적용시험에서는 위장관 증상과 소화불량 관련 삶의 질 등을 평가한 4가지 주요 지표에서 위약군 대비 유의한 개선이 나타났다.

위스트로는 황해쑥추출분말과 비타민A, 비타민B6, 아연, 엽산, 비타민E, 셀렌 등 총 7종의 성분을 함유했다. 위 건강 관리와 함께 다양한 영양성분을 간편하게 섭취할 수 있도록 구성했으며, 하루 한 번 한 정을 물과 함께 섭취하면 된다.

동아제약 관계자는 "불규칙한 식사와 자극적인 식습관 등으로 위 건강 관리에 관심을 갖는 사람들이 많아지고 있다"며 "위스트로는 일상 속에서 간편하게 섭취하며 평소 위 건강을 관리할 수 있도록 개발한 제품"이라고 말했다.

이어 "증상이 나타난 이후 관리하는 것뿐만 아니라 평소 위 건강을 챙기는 '일상적 위 건강 케어'가 자연스러운 건강관리 방식으로 자리 잡는 데 위스트로가 하나의 선택지가 되길 바란다"고 덧붙였다.

위스트로는 동아제약 공식몰 디몰() 등 온라인에서 구매할 수 있다.

sykim@newspim.com