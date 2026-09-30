제주항공, 2026 KCSI 국내선항공 부문 1위 선정

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예약·발권 편의성부터 탑승수속·기내서비스까지 높은 평가

종합점수 84점…요소만족도·전반적 만족도·재이용의향 모두 1위

[서울=뉴스핌] 김지헌 기자= 제주항공이 한국능률협회컨설팅(KMAC)이 주관하는 '2026 한국산업의 고객만족도(KCSI)' 조사에서 국내선항공 부문 1위에 선정됐다.

제주항공은 이번 조사에서 요소만족도와 전반적 만족도, 재이용의향 등 3개 핵심 지표에서 국내 항공사 가운데 가장 높은 평가를 받으며 종합점수 84점을 기록했다고 30일 밝혔다.

제주항공, 2026 한국산업의 고객만족도(KCSI) 국내선항공 부문 1위.[사진=제주항공]

특히 13개 세부항목으로 구성된 요소만족도 부문에서 예약·발권 단계의 편의성과 탑승수속, 기내서비스, 회원 대상 혜택 등 항공여행 전 과정에 걸친 고객 서비스가 높은 평가를 받았다.

제주항공은 2024년부터 공정거래위원회의 '소비자중심경영(CCM)' 인증 사업자로 활동하며 관련 체계를 강화하고 있다.

2024년 공정거래위원회와 한국소비자원이 주최한 'CCM 우수 인증기업 포상 및 인증서 수여식'에서는 국내 항공사 최초로 소비자중심경영 부문 공정거래위원장 표창을 수상했다.

올해 6월에는 디지털서비스 혁신과 공항·객실 내 고객 편의 향상 등을 인정받아 '2026 국가서비스대상' 저비용항공사(LCC) 부문 대상도 수상했다.

KCSI는 국내 산업별 상품과 서비스에 대한 고객만족도를 측정하는 지표다. 최근 1년 이내 해당 기업의 제품이나 서비스를 이용한 만 18세 이상 65세 미만 고객을 대상으로 조사한다.

올해부터는 기존 저비용항공사(LCC)와 대형항공사(FSC)로 나뉘던 조사체계가 국내선항공과 국제선항공 부문으로 개편됐다.

heoneykim@newspim.com