리사 수 AMD CEO, 내달 방한…韓 AI 반도체 협력 논의

리벨리온·딥엑스·모빌린트 CEO 만남 추진…배경훈 부총리 회동도 조율

삼성전자 등 주요 기업과 회동 가능성…AMD·국산 NPU 협력 구체화 주목

[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = 리사 수 AMD 회장 겸 최고경영자(CEO)가 다음 달 한국을 찾을 전망이다. 지난 3월 방한 이후 약 7개월 만으로, 국내 인공지능(AI) 반도체 기업과 정부 관계자 등을 만나 협력 확대 방안을 논의할 것으로 예상된다.

30일 정부와 반도체·IT 업계에 따르면 수 회장이 참석하는 간담회를 다음 달 8일 서울에서 개최하는 방안이 유력하게 검토되고 있다. 간담회에는 리벨리온과 딥엑스, 모빌린트 등 국내 주요 신경망처리장치(NPU) 기업 CEO들이 참석하는 방안이 추진되고 있다. 배경훈 부총리 겸 과학기술정보통신부 장관과의 회동도 조율될 전망이다.

AMD의 리사 수 최고경영자(CEO) [사진=블룸버그통신]

수 회장은 방한 기간 삼성전자 등 국내 주요 기업 경영진과 만나는 일정도 조율 중인 것으로 전해졌다. 지난 3월 방한 당시에는 이재용 삼성전자 회장을 승지원에서 만났으며 전영현 삼성전자 대표이사 겸 DS부문장 부회장과도 별도로 회동했다. 이번 방한에서 이 회장과 다시 만날지는 아직 확정되지 않은 것으로 알려졌다.

이번 방한에서는 AMD와 국내 AI 반도체 업계 간 구체적인 사업 협력 방안이 주요 의제로 다뤄질 것으로 보인다. 과기정통부와 AMD는 지난 7월 AI 반도체 생태계 협력을 위한 양해각서(MOU)를 체결하고 AMD의 중앙처리장치(CPU)·그래픽처리장치(GPU)와 국산 NPU를 연계한 AI 컴퓨팅 인프라 구축 및 실증을 추진하기로 했다.

양측은 국내 AI 연구 거점 설립과 인재 양성 등에도 협력하기로 한 만큼 이번 방한이 후속 논의를 구체화하는 계기가 될지 주목된다. 업계 관계자는 "리사 수 회장의 주요 국내 일정이 최종 확정되면 필요에 따라 세부 회동 일정도 조율될 것으로 보인다"고 말했다.

mkyo@newspim.com