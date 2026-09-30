증권금융 꿈나눔재단, 베트남에 도서관 건립

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보짜잉3중학교·김쉬엔고에 스마트·다목적 도서관 완공

기아대책·굿네이버스 통해 총 3억원 지원

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 한국증권금융 꿈나눔재단은 지난 29일 베트남 타이응우엔성 보짜잉3중학교에서 '희망 Dream 스마트 도서관' 완공식을 열고, 30일에는 뚜옌꽝성 김쉬엔고등학교에서 '희망 Dream 다목적 도서관' 완공식을 개최했다고 밝혔다.

두 사업에는 기아대책과 굿네이버스를 통해 총 3억원이 지원됐다.

보짜잉3중학교에 조성된 스마트 도서관은 IT 기기와 도서를 갖춘 복합 교육·문화 공간이다. 재단에 따르면 그동안 보짜잉 지역은 초등학교와 고등학교에는 IT 관련 시설이 있었지만 중학교에는 관련 시설이 부족해 디지털 교육이 이어지기 어려운 상황이었다.

이번 도서관 건립으로 초등학교부터 고등학교까지 이어지는 IT 교육 환경을 마련했다는 게 재단 측 설명이다.

김쉬엔고등학교에 건립된 다목적 도서관은 진로교육 기능과 도서관 시스템을 결합한 교육·문화 공간이다.

한국증권금융 꿈나눔재단 김정각 이사장(왼쪽에서 5번째)이 베트남 보짜잉3중학교 희망 Dream 스마트 도서관"완공식 행사에서 기아대책 및 현지 학교 관계자들과 기념촬영을 하고 있다. [사진=한국증권금융]

김쉬엔고등학교는 재학생 약 2000명 규모로, 재단은 기존에 진로교육 기회와 도서관 등 교육 인프라가 부족했다고 설명했다. 새 도서관은 학생들의 역량 개발과 진로지도 활동에 활용될 예정이다.

김정각 한국증권금융 꿈나눔재단 이사장은 29일 완공식에서 "오늘 완공된 스마트 도서관을 통해 보짜잉사 청소년들이 체계적인 IT교육으로 디지털 역량을 키워 미래 인재로 성장할 수 있기를 바란다"고 말했다.

이어 30일 김쉬엔고등학교 완공식에서는 "다목적 도서관에서 학생들이 환경의 제약 없이 양질의 진로지도를 받으며 스스로 내일을 설계해 나가는 희망의 요람이 되기를 바란다"고 말했다.

한국증권금융 꿈나눔재단은 한국증권금융의 출연으로 2013년 11월 설립된 비영리 공익법인이다. 사회복지·장학사업과 함께 '희망 Dream' 사업을 통해 취약계층의 사회·경제적 자립 지원 사업을 진행하고 있다.

dconnect@newspim.com