하나금융그룹, 6개 관계회사 CEO 경영승계 절차 개시

사외이사 중심의 독립적인 위원회 운영, 공정성·투명성 제고

단계별 후보 규모·일정 사전 공개 및 최소 2주 이상 심층 검증 실시

[서울=뉴스핌] 김양섭 기자 = 하나금융지주(대표이사 회장 함영주)는 30일 그룹임원후보추천위원회(이하 '그룹임추위')를 개최하고, 하나은행, 하나증권, 하나카드, 하나캐피탈, 하나생명보험, 하나저축은행 등 총 6개 주요 관계회사의 최고경영자 경영승계 절차를 개시했다고 밝혔다.

하나금융그룹 청라HQ [인천=뉴스핌] 전미옥 기자 = 2026.09.30 romeok@newspim.com

◆ 사외이사 중심, 독립적이고 투명한 그룹임추위 운영

하나금융그룹의 주요 관계회사 최고경영자 후보 추천 기능을 담당하고 있는 그룹임추위(위원장 원숙연)는 사외이사가 위원장을 맡고 있다.

위원 4명 중 3명이 사외이사로 구성되어 사외이사 비중이 75%에 달한다. 사외이사가 위원회 운영과 의사결정을 주도하는 구조를 통해 경영승계 과정에서 독립적인 심의를 보장한다.

◆ 하나은행 임추위, 은행장 경영승계 절차 참여 및 권한 확대

하나은행 임원후보추천위원회(이하 '은행 임추위')의 역할도 대폭 확대된다. 그룹임추위는 '지배구조 모범관행'을 반영해 경영승계계획을 문서화하고, 2024년부터 은행 임추위에 은행장 후보 대상자 추천 권한을 부여하고 있다. 은행 임추위가 후보 대상자와 추천 사유를 제출하면 그룹임추위가 상시 후보군 편입 여부를 심의해 그 결과를 은행 임추위에 알리는 방식으로 운영된다.

또한, 올해부터는 은행 임추위의 역할이 후보 대상자 추천 단계를 넘어 최종 후보군(Short List)에 대한 의견 개진까지 확대된다. 압축 과정을 거쳐 선정된 최종 후보군을 은행 임추위와 공유하고, 최종 후보자 선정을 위한 평가 과정에 은행 임추위원장이 대표로 참석하여 은행 임추위의 의견을 직접 전달한다. 이를 통해 은행장 선임에 은행 임추위의 의견이 한층 강화되는 구조를 갖췄다.

◆ 단계별 후보 규모·일정 공개 및 최소 2주 이상 검증

그룹임추위는 경영승계 절차의 투명성을 높이기 위해 단계별 후보 규모와 일정도 미리 공개했다. 그룹임추위는 압축 절차를 거쳐 10월 말경 6개 주요 관계회사별 3인 이내의 최종 후보군을 선정하고, 12월 초 각사별 최종 후보자 1인을 선정해 각 사 임추위에 추천할 예정이다.

또한, 그룹임추위는 압축 단계마다 최소 2주 이상의 검증기간을 확보해 후보자를 충분히 검토하고, 모든 후보자에게 사전에 정한 평가기준을 적용해 평가의 공정성과 객관성을 높인다는 방침이다. 최종 후보군을 대상으로 PT를 포함한 심층면접 실시 후, 평가표 작성 및 투표를 거쳐 최종 후보자를 확정한다.

원숙연 그룹임추위원장은 "사외이사 중심의 독립적인 위원회가 공개된 일정에 맞춰 투명하고 공정한 기준에 따라 추천 절차를 진행할 것"이라며, "은행 임추위와 긴밀히 소통하는 한편, 역량과 성과를 기준으로 각 업권을 이끌 최적의 리더를 각사 임추위에 추천하겠다"고 밝혔다.

하나금융그룹 청라HQ. [인천=뉴스핌] 전미옥 기자 = 2026.09.30 romeok@newspim.com

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