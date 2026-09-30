KAI, 창립 27주년 기념식 개최..."2040년 항공우주 플랫폼 글로벌 Big 4 도약"

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KF-21·미르온 품질 강화…민수·미래모빌리티·우주로 사업 확장

김종출 사장 "6대 미래 핵심사업 중심으로 성장 가속"

[서울=뉴스핌] 김지헌 기자= 한국항공우주산업(KAI)이 창립 27주년을 맞아 2040년까지 글로벌 항공우주 플랫폼 '빅4(Big 4)' 기업으로 도약하겠다는 중장기 비전을 제시했다.

KAI는 30일 경남 사천 본사에서 김종출 사장을 비롯한 임직원과 퇴직 임원 등이 참석한 가운데 제27주년 창립기념식을 개최했다고 밝혔다.

KAI 27주년 창립기념식.[사진=KAI]

김 사장은 이날 기념사에서 "KAI는 군수를 넘어 민수와 미래 모빌리티, 유무인복합체계와 우주까지 아우르는 글로벌 초일류 첨단 플랫폼 기업으로 체질을 개선할 것"이라며 "이를 바탕으로 2040년 항공우주 플랫폼 글로벌 Big 4 기업으로 도약하겠다"고 말했다.

KAI는 비전 달성을 위한 주요 과제로 품질 경쟁력 강화와 민수사업 확대를 제시했다.

본격적인 양산 단계에 진입한 KF-21의 안정적인 납품과 미르온의 예방 중심 품질관리 체계를 구축해 고객 신뢰를 높인다는 계획이다.

민수 부문에서는 차세대 민항기 국제 공동개발과 민군 겸용 미래항공기체(AAV) 독자모델 개발 등을 추진해 기존 군수 중심의 사업구조를 확대한다.

협력사와의 동반성장을 통한 항공우주산업 생태계 강화도 추진한다. 조직 운영에서는 불필요한 절차를 줄이고 데이터와 인공지능(AI)을 기반으로 의사결정 속도를 높이는 한편 현장 중심으로 권한과 책임을 재설계한다는 방침이다.

KAI는 향후 ▲민수·미래모빌리티 ▲군수 차세대 플랫폼 ▲우주 솔루션 등 3대 축을 중심으로 6대 미래 핵심사업을 육성할 계획이다.

민수·미래모빌리티 분야에서는 차세대 민항기와 AAV 사업을 추진하고, 군수 분야에서는 AI 유무인 복합체계와 6세대 전투기, 차세대 고속중형기동헬기 개발을 중점적으로 추진한다.

우주 분야에서는 핵심 탑재체 기술 내재화와 위성망 구축, 우주 기반 서비스 사업 진출 등을 통해 사업 영역을 확대할 예정이다.

KAI는 1999년 출범 이후 KT-1과 T-50, 수리온, 미르온, KF-21 등 국산 항공기 개발·양산 경험을 바탕으로 글로벌 시장 경쟁력을 높여간다는 계획이다.

김 사장은 "지난 27년의 성과를 기반으로 6대 미래 핵심사업 추진을 가속화해 글로벌 항공우주 시장에서 초격차 경쟁력을 확보하겠다"고 말했다.

heoneykim@newspim.com