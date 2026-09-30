GS엔텍, 504MW 태안해상풍력에 모노파일 37기 공급

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2027년 7월 제작 착수…2028년 8월까지 순차 납품

공장 증설로 연산 15만톤 확보…후속 해상풍력 수주 확대

[서울=뉴스핌] 김지헌 기자= GS글로벌 자회사 GS엔텍이 충남 태안 앞바다에 조성되는 504메가와트(MW) 규모의 태안해상풍력 발전단지에 핵심 하부구조물인 모노파일 37기를 공급한다.

GS엔텍은 30일 서울 태안풍력발전 본사에서 태안해상풍력 발전사업에 사용되는 모노파일 37기 공급계약을 체결했다고 밝혔다.

허철홍 GS엔텍 대표와 클레멍 엘빅 드 발자크 프로젝트 CEO[사진=GS엔텍]

GS엔텍은 오는 2027년 7월부터 제작에 착수해 2028년 8월 말까지 순차적으로 납품을 완료할 계획이다.

모노파일은 대형 철판을 원통 형태로 용접해 제작하는 해상풍력 발전기의 하부구조물이다. 해저에 설치돼 풍력터빈과 타워를 지지하며, 재킷 방식과 비교해 제작비와 공사기간을 줄일 수 있다는 장점이 있다.

태안해상풍력 사업은 글로벌 재생에너지 개발사 뷔나에너지와 덴마크 코펜하겐 인프라스트럭처 파트너스(CIP), 한국서부발전이 공동으로 개발하고 있다. 2028년 착공해 2030년 준공하는 것이 목표다.

GS엔텍은 2022년 네덜란드 모노파일 전문기업 시프(Sif)와 전략적 기술제휴를 맺고 관련 사업에 진출했다.

이후 2023년 영광 낙월 해상풍력 프로젝트에 모노파일 64기를 공급한 데 이어 이번 태안 프로젝트까지 수주하며 해상풍력 하부구조물 공급 실적을 확대하고 있다.

생산능력도 크게 늘렸다. GS엔텍은 최근 약 3000억원을 투입한 공장 증설을 마무리했다. 이에 따라 연간 생산능력은 기존 4만톤에서 15만톤으로 3배 이상 확대됐다.

이번 태안해상풍력 물량은 증설 이후 확대된 생산능력이 본격적으로 활용되는 대형 프로젝트다.

GS엔텍은 향후 국내 해상풍력 시장 확대에 맞춰 추가 수주에도 나설 계획이다. 회사는 2026년 상반기 고정가격계약을 확보한 340MW 규모 한빛 해상풍력 프로젝트의 하부구조물 공급 후보로도 거론되고 있다.

중장기적으로는 일본 등 아시아·태평양 해상풍력 시장으로 사업 영역을 넓힌다는 방침이다.

GS엔텍 관계자는 "영광 낙월 프로젝트에 이어 태안해상풍력 프로젝트까지 연이어 수주하며 대규모 모노파일 제작과 공급 역량을 입증했다"며 "확대된 생산능력을 바탕으로 국내외 해상풍력 하부구조물 시장에서 추가 수주를 확대하겠다"고 말했다.

heoneykim@newspim.com