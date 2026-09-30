한화투자증권, 2차 국민성장펀드 이벤트

AI 핵심 요약beta
- 한화투자증권이 30일 2차 국민성장펀드 이벤트를 시작했다.
- 오는 10월 15일까지 전용저축계좌 가입자에 현금을 준다.
- 3년 이상 투자하면 소득공제와 분리과세 혜택이 있다.
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만 19세 이상 국내 거주자 등 대상, 1차 가입자는 제외
[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 한화투자증권은 오는 10월 15일까지 '2차 국민성장펀드 전용저축계좌' 이벤트를 진행한다고 30일 밝혔다.
이번 이벤트는 만 19세 이상 국내 거주자 또는 만 15세 이상 근로소득자를 대상으로 한다. 1차 국민참여형 국민성장펀드 가입자와 법인, 외국인 등은 대상에서 제외된다.
이벤트 기간 국민성장펀드 전용저축계좌를 통해 2차 국민참여형 국민성장펀드에 가입한 고객에게 순가입금액에 따라 최대 20만원의 현금을 지급한다.
국민성장펀드 전용저축계좌는 인공지능(AI), 반도체, 바이오 등 첨단전략산업에 5년간 총 150조원을 투자하는 정책펀드 가입을 위한 계좌다. 회사에 따르면 3년 이상 투자할 경우 투자금액의 최대 40%에 대한 소득공제와 배당소득 분리과세 혜택을 받을 수 있다.
임주혁 한화투자증권 자산관리본부 상무는 "1차 국민참여형 국민성장펀드 완판의 뜨거운 성원에 힘입어 2차 가입기간을 맞아 고객 이벤트를 한 번 더 준비했다"며 "국민성장펀드 전용저축계좌 개설을 통해 세제혜택까지 놓치지 않기를 바란다"고 말했다.
이벤트 관련 세부 내용은 한화투자증권 홈페이지와 모바일트레이딩시스템(MTS)에서 확인할 수 있다.
dconnect@newspim.com