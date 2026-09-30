치악산국립공원, 가을 성수기 무료 순환버스 운행

AI 핵심 요약beta
- 국립공원공단 치악산사무소가 30일 가을 성수기 무료 순환버스를 운행한다고 밝혔다.
- 순환버스는 10월 3일부터 11월 15일까지 주말·공휴일에 운행한다.
- 10월 25일부터 11월 8일에는 하루 3~4대로 탄력 운영한다.
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[원주=뉴스핌] 이형섭 기자 = 국립공원공단 치악산국립공원사무소가 가을 성수기 동안 차량 혼잡 예방을 위해 무료 순환버스를 운행한다고 30일 밝혔다.
무료 순환버스는 치악산국립공원 가을 성수기 기간인 10월 3일부터 11월 15일까지의 주말 및 공휴일에 운행된다.
특히 가을 극성수기 기간인 10월 25일부터 11월 8일 사이의 주말에는 탐방객 수요에 따라 하루 3∼4대를 운영할 예정이다. 이 버스는 오전 8시 30분부터 오후 5시 30분까지 운영되며 탐방객의 이용 상황에 따라 탄력적으로 운영될 계획이다.
이 노선은 치악산사무소 앞 승차장에서 출발해 신흥동주차장까지 이어진다. 무료 순환버스 이용 시 보다 편리하게 국립공원 탐방이 가능하다.
박용환 자원보전과장은 "가을 성수기 주말 동안 교통약자를 포함한 탐방객의 불편이 없도록 최선을 다하겠다"며 "올바른 탐방 문화가 정착할 수 있도록 협조해 주기를 바란다"고 말했다.
onemoregive@newspim.com