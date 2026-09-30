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[종합] 글로벌 빅테크·석학 "에이전트 시대, 실행은 AI·목표와 검증은 사람"

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AI 핵심 요약

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  • 삼성전자가 30일 삼성 AI 포럼 2026을 열고 에이전틱 AI를 논의했다
  • 글로벌 AI 전문가들은 AI가 생산성을 높여도 목표 설정과 검증은 사람 몫이라 했다
  • 로봇·스마트폰 확산엔 온디바이스와 새 추론 구조가 필요하다고 했다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

삼성 AI 포럼 2026 개최, 에이전트 AI 시대 변화 논의
오픈AI·AWS 등 "에이전트 일 많아지면 사람 역할도 커져"
피지컬 AI와 결합 위해 "새로운 추론·구조 필요성"

[서울=뉴스핌] 이승우 기자 = 인공지능(AI)이 단순한 기술 혁신에 머물지 않고 스스로 판단하고 실행하는 에이전틱 AI로 진화하고 있다. 에이전틱 AI 도입으로 기업의 일하는 방식을 바꾸고 있지만, 목표를 정하고 결과를 검증하는 일은 여전히 사람의 몫이라는 데 글로벌 AI 전문가들이 입을 모았다.

삼성전자는 30일 서울 서초구 삼성전자 서초사옥에서 '에이전틱 시프트: 지능에서 임팩트로(The Agentic Shift: From Intelligence to Impact)'를 주제로 '삼성 AI 포럼 2026'을 개최했다. 올해로 10회째를 맞은 이번 포럼에는 국내 AI 대학원 교수·연구원과 삼성전자 AI 분야 임직원 등 400여 명이 참석했다.

전영현 삼성전자 대표이사 부회장은 환영사에서 "에이전틱 AI는 단순한 기술 혁신을 넘어 일하는 방식과 조직 문화의 근본적인 변화를 가져올 것"이라며 "글로벌 AI 리더들과 함께 우리가 나아갈 방향을 모색하고 실질적인 AI 기술 혁신을 추진해 나갈 것"이라고 밝혔다.

30일 서울 서초구 삼성전자 서초사옥에서 열린 '삼성 AI 포럼 2026'. [사진=삼성전자]

이어 기조연설자로 나선 글로벌 AI 전문가들은 역시 에이전틱 AI 도입으로 기업의 업무 효율성이 비약적으로 향상될 것으로 전망했다. 그럼에도 여전히 사람의 판단이 에이전틱 AI 활동에 중요한 기준이 된다는 점을 강조했다. 

◆ 오픈AI "에이전트, 일자리 대체 아닌 생산성↑"

첫 기조연설에 나선 리처드 호 오픈AI 하드웨어담당 부사장은 "많은 언론의 과장된 보도와 달리 에이전트는 여러분의 일자리를 대체하러 오는 것이 아니다"라며 "여러분은 혼자 할 때보다 최대 4배 많은 일을 하게 될 것"이라고 말했다.

오픈AI 연구조직 자료에 따르면, 8월 중순 기준으로 사람 근무일 하루에 에이전트 근무일 3.1일분이 투입되는 것으로 나타났다. 오픈AI 기업 고객 가운데 에이전트 사용량 상위 10% 기업과 중위권 기업의 격차는 2.6배에서 올해 6월 8.3배 이상으로 벌어졌다. 호 부사장은 "이미 많이 투자한 기업이 사용을 더 빠르게 늘리며 경쟁사와의 격차를 벌리고 있다"고 진단했다.

에이전트의 업무가 많아질수록 사람의 역할은 오히려 커진다고 강조했다. 호 부사장은 "에이전트를 실행시키는 것만으로는 부족하고, 무엇을 해냈을 때 제대로 끝난 것인지 알려줘야 한다"며 "기계가 더 많은 실행을 맡더라도 목표를 선택하고 무엇을 근거로 받아들일지는 사람이 책임져야 한다"고 말했다.

◆ AWS "안전장치는 에이전트 바깥에…기술 아닌 사람 문제"

데이비드 그린 아마존웹서비스(AWS) 아시아태평양·일본 AI 기술 리더는 "기업들은 AI의 능력에 감탄하는 단계에서 벗어나 실제 사업의 어려운 문제에 어떻게 적용할지를 고민하고 있다"고 말했다. 이를 위해 기존 업무에 AI를 덧붙이는 수준을 넘어 프로세스 자체를 다시 설계해야 한다고 강조했다.

그린 리더는 에이전트를 안전하게 확산하기 위한 원칙으로 "제한은 에이전트 안이 아니라 에이전트 바깥에 둬야 한다"고 제시했다. 에이전트에게 명령어로 규칙을 주입하는 대신, 권한·데이터 접근·행동 범위를 주변 시스템이 통제해야 한다는 의미다. 

그림 리더는 "기술은 쉬운 부분이다. 기술 문제가 아니라 사람 문제"라며 "성공은 어떤 모델을 쓰거나 토큰을 얼마나 쓰느냐가 아니라 고객에게 전달하는 가치"라고 강조했다.

데이비드 그린 아마존웹서비스(AWS) 아시아 태평양·일본지역 AI 기술 리더가 30일 서울 서초구 삼성전자 서초사옥에서 열린 '삼성 AI 포럼 2026'에서 발표하고 있다. [사진=삼성 디벨로퍼 유튜브 캡처]

◆ "에이전트 다음 무대는 현실·기기 속…새 추론·구조 필요"

이어진 기조연설에서는 에이전틱 AI를 로봇과 스마트폰 같은 물리 세계와 기기 속으로 확장하기 위한 과제가 제시됐다.

란제이 크리슈나 워싱턴대 교수는 "물리 지능에 도달하려면 로봇이 일할 환경에 뿌리를 두도록 추론 방식을 다시 생각해야 한다"고 말했다. 언어로 단계별 추론을 시키면 공간을 이해하는 과제에서 오히려 AI의 성능이 떨어진다고 지적했다. 해법으로 AI가 이미지 위에 위치와 경로를 그려가며 추론하는 '스케치' 방식을 제시했다. 

김윤형 삼성리서치 상무는 에이전트의 다음 도약이 모델 구조(아키텍처)에서 나올 것이라고 전망했다. 새로운 경험에서 계속 배우는 '지속 학습'과 기기 안에서 AI를 구동하는 '온디바이스'다. 김 상무는 "수년 안에 지금의 고성능 모델을 스마트폰 같은 기기에 넣는 것도 비현실적이지 않다"며 "엣지 기기에서는 D램 용량이 핵심 제약인 만큼 이에 맞춘 구조가 필요하다"고 말했다. 

후안 카를로스 니블스 삼성리서치 부사장이 진행한 패널 토론에서는 에이전틱 AI와 피지컬 AI의 융합이 논의됐다. 니블스 부사장은 "디지털 세계에서 텍스트로 능숙하게 추론하는 에이전트가 현실 세계에선 실수를 저지를 수 있다"며 "실수가 허용되지 않는 물리 세계에서도 안전하게 계획하고 행동할 수 있을지가 지금의 최전선"이라고 말했다.

크리슈나 교수는 "물리 세계는 정지해 있지 않고 모델에 반발한다"며 "집 안 영상이 클라우드로 나가길 원하는 사람은 없어서 로봇 자체에서 처리해야 한다"고 지적했다. 김 상무는 "디지털 세계에서는 수백만 번 시도해 볼 수 있지만, 물리 세계에서는 그렇게 할 수 없다"고 했다. 

raul1649@newspim.com

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메타, '뮤즈' 기업용으로 확대 [서울=뉴스핌] 고인원 기자= 개인용 인공지능(AI) 에이전트 '뮤즈(Muse)'로 흥행에 성공한 메타(META)가 기업 시장으로 보폭을 넓힌다. 슬랙과 줌, 아사나 등 기업들이 이미 사용하는 업무용 소프트웨어에 뮤즈를 연결해 업무 처리부터 신규 고객 확보까지 맡긴다는 구상이다. 메타는 29일(현지시간) '중소기업용 뮤즈(Muse for Small Business)'를 공개했다. 중소기업용 뮤즈는 아사나, 줌, 인튜이트, 박스, 캔바, 세일즈포스의 슬랙 등과 연동된다. 메타 광고 계정과 업무용 인스타그램·페이스북 프로필에도 연결할 수 있다. 메타는 "뮤즈에 사업 운영이나 신규 고객 확보 같은 목표를 주면 이를 수행한다"고 설명했다. 기업이 별도의 AI 시스템을 구축하지 않고도 기존에 사용하는 업무 도구에 뮤즈를 연결해 각종 작업을 맡길 수 있다는 의미다. 구체적인 가격 정책은 공개하지 않았다. 개인용 뮤즈는 현재 일정 사용량까지 무료로 제공되고, 이를 초과하면 구독료를 내는 방식이다. 오픈AI 로고 이미지 [사진=블룸버그통신] 이번 발표는 메타가 전날 새로운 기업용 플랫폼을 출시하고 이를 이끌 인물로 몽고DB(MDB)의 CJ 데사이 최고경영자(CEO)를 영입한다고 밝힌 데 이어 나왔다. 새 플랫폼에는 뮤즈 에이전트와 비즈니스 에이전트, 코딩 도구 등이 포함될 예정이다. 메타가 개인용 AI에서 기업 시장으로 빠르게 영역을 넓히면서 오픈AI·앤스로픽과의 경쟁도 본격화할 전망이다. 이번 발표는 오픈AI가 개발자 행사를 개최하는 시점에 나왔다. 메타가 우선 겨냥하는 것은 중소기업 시장이다. 회사에 따르면 페이스북을 이용하는 중소기업은 2억곳에 달한다. 이미 확보한 방대한 기업 고객을 뮤즈 이용자로 끌어들일 수 있다는 얘기다. 메타는 "중소기업들은 거의 20년 동안 우리 앱을 이용해 성장해왔다"며 "이들은 아이디어가 부족한 것이 아니라 시간이 부족하다고 말했다"고 밝혔다. 이어 "기업들이 이미 사용하는 도구로 업무를 처리할 수 있도록 중소기업용 뮤즈를 만들었다"고 설명했다. 이번 서비스 확대는 AI를 새로운 수익원으로 키우려는 마크 저커버그 메타 최고경영자(CEO)의 전략과 맞닿아 있다. 그동안 메타 매출의 대부분은 디지털 광고에서 나왔다. 메타는 지난해 AI 인재 확보에도 수십억달러를 쏟아부었다. 대표적으로 스케일AI 창업자 알렉산더 왕을 영입했으며, 왕이 이끄는 조직은 지난 4월부터 '뮤즈 스파크(Muse Spark)' 계열의 AI 모델을 잇달아 공개했다. 저커버그 CEO는 지난주 열린 '메타 커넥트' 행사에서 뮤즈를 자신의 AI 전략의 "핵심(centerpiece)"이라고 표현했다. 개인용 뮤즈의 초기 흥행도 기업 시장 진출에 힘을 싣고 있다. 지난 8일 출시된 뮤즈는 애플 앱스토어 1위에 오르며 챗GPT를 제쳤다. 에버코어의 마크 마하니는 뮤즈 이용자가 향후 6~12개월 안에 1억명에 이를 것으로 전망했다. 뮤즈 흥행에 힘입어 메타 주가는 9월 들어 25% 상승했다. 다만 최근 두 거래일 동안에는 상승분 일부를 반납했다. 전날 메타 주가는 4.79% 하락한 715.62달러로 마감한 뒤 개장 전 거래에서는 0.9%가량 상승했다. koinwon@newspim.com 2026-09-29 20:08
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롯데백화점 광고 모델 '제니' 카드 [서울=뉴스핌] 김용석 기자 = 롯데백화점이 광고 모델을 10년만에 다시 꺼내 들었다. 방한 외국인 특수로 상반기 외국인 매출이 6400억원까지 불어난 국면에서, 상품이나 특정 행사가 아닌 백화점 자체를 알리는 브랜드 광고에 글로벌 아티스트 제니를 앞세운 것이다. 롯데백화점 브랜드 앰배서더로 선정된 제니. [사진= 롯데백화점] 롯데백화점은 제니를 브랜드 앰배서더로 선정하고 10월부터 본격적인 마케팅에 나선다고 29일 밝혔다. 국내는 물론 롯데몰 웨스트레이크 하노이를 포함한 베트남·인도네시아 해외 점포 4곳, 외국인 관광객이 몰리는 인천공항 수하물 수취 구역과 서울역까지 접점을 넓힌다. 롯데백화점이 오랜 기간 모델을 두지 않다가 이번에 다시 꺼낸 것은 고객 구성이 달라졌기 때문으로 풀이된다. 국내 고객 대상 전속모델로는 외국인 비중이 29%까지 커진 본점과 해외 점포를 아우르기 어려워, 해외 인지도를 갖춘 글로벌 아티스트가 필요해졌다는 분석이다. 배경에는 외국인 소비 비중의 급팽창이 있다. 롯데백화점의 올해 1~6월 외국인 매출은 6400억원으로 전년 동기 대비 125% 늘었다. 같은 기간 신세계백화점은 5800억원(120%↑), 현대백화점은 5000억원(112%↑)이었다. 3사 가운데 규모가 가장 크다. 소공동 본점은 2분기 외국인 매출이 전년 동기 대비 120% 늘면서 전체 매출에서 차지하는 비중이 지난해 2분기 17%에서 올해 29%까지 확대됐다. 외국인 유입세도 이어지고 있다. 문화체육관광부에 따르면 올해 1~8월 누적 방한 외국인은 1505만명으로 전년 동기보다 21.6% 늘었고, 관광 분야 카드 소비액은 14조180억원으로 48.5% 증가했다. 이 가운데 베트남은 40만7000명(10.5%↑), 인도네시아는 29만5000명(22.5%↑)이 한국을 찾았다. 두 나라는 롯데백화점이 해외 점포를 운영하는 곳이다. 현지 점포와 국내 공항·서울역 광고에 같은 모델을 쓰는 것은 방한 전 인지도를 방한 후 구매로 연결하겠다는 구상이다. 경쟁사 신세계는 명품관 리뉴얼 효과가 본격화된 본점의 2분기 매출이 전년 동기 대비 77% 늘었고 외국인 매출은 4배가량 증가했다. 신세계 명동 본점은 신세계스퀘어를 통해 BTS 등 K팝 콘텐츠를 선보였고, 현대백화점은 외국인에게 맞춤형 쇼핑 정보를 제공하는 AI 쇼핑 어시스턴트 '헤이디 글로벌'을 도입했다. 정현석 롯데백화점 대표는 "앰배서더가 가진 글로벌 영향력과 롯데백화점의 브랜드 가치를 결합해 전 세계 고객과 소통하는 접점을 넓히고, 글로벌 리테일 시장에서 롯데백화점만의 존재감을 더욱 선명하게 만들어 나가고자 한다"고 밝혔다. 롯데는 하반기 명동 본점과 잠실점을 축으로 타운화에 속도를 내고, 영플라자 외관 초대형 미디어파사드 설치와 외국인 전용 멤버십 등 계열사 연계 마케팅을 확대할 방침이다. 공간 개편에 글로벌 스타의 얼굴을 입혀 브랜드 인지도까지 끌어올리겠다는 계획이다. fineview@newspim.com 2026-09-30 06:22

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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