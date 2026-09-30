전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

2026.09.30 (수) ENG 中文
해외주식레이더
AI 마이뉴스
KYD 디데이
증권·금융 은행

속보

더보기

[르포] 하나금융 청라 신사옥 가보니…'원 하나' 전략 맞춘 공간 혁신 눈길

기사입력 :

최종수정 :

뉴스핌을 선호 출처로 추가

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 하나금융그룹이 30일 청라 헤드쿼터 입주를 본격화했다
  • 10개 관계사 2200여명이 순차 이전해 4000여명이 배치된다
  • 넓은 협업공간·5G 환경으로 조직문화 전환을 추진했다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

10개 관계사 2200명 집결…기존 인력 포함 청라 4000명 시대
1100평 개방형 업무공간·스마트워크·복지시설 갖춰

[인천(청라)=뉴스핌] 전미옥 기자 = "새로운 100년의 출발점이 될 공간입니다."

하나금융그룹이 인천 청라국제도시에 마련한 신사옥 청라 헤드쿼터(HQ) 입주를 본격화했다. 서울 명동을 중심으로 흩어져 있던 주요 관계사를 청라에 모아 새 사옥에서 그룹의 새로운 100년을 그려간다는 구상이다.

하나금융그룹의 새 거점을 직접 둘러보기 위해 30일 서울 명동에서 차량으로 약 1시간을 달려 인천 청라를 찾았다. 청라국제도시역 인근에 접어들자 웅장한 곡선형 외관의 하나금융 청라 HQ 건물이 한 눈에 들어왔다. 주변에는 골프장이 넓게 펼쳐져 있었고, 대형 돔구장을 포함한 스타필드 청라 공사도 한창 진행 중이었다.

[인천=뉴스핌] 전미옥 기자 = 30일 오전 하나금융그룹의 청라헤드쿼터(HQ)를 방문했다. 건물 전경. 2026.09.30 romeok@newspim.com

하나금융의 청라 프로젝트는 2012년 '하나드림타운' 구상에서 시작됐다. 청라 HQ는 2022년 착공해 올해 5월 준공했으며 현재 전체 공정의 약 95%를 마친 상태다. 지난 14일 하나금융지주 전 직원과 하나은행·하나금융티아이 일부 직원들이 청라에 입주하며 첫 업무를 시작했으며 지난 21일에는 하나에프앤아이 전 직원이 청라로 이전했다. 

10월에 하나은행, 하나캐피탈, 11월부터 하나생명, 하나증권, 하나펀드서비스, 하나카드, 하나저축은행 등이 순차적으로 자리를 옮긴다. 이를 통해 10개 관계사 2200여명의 임직원이 청라로 합류하며, 기존 인력 포함 총 4000여명의 금융 인력이 청라에 배치될 예정이다.

◆1100평 업무층에 관계사 한데…'연결'에 초점

청라 HQ는 지하 7층~지상 15층, 연면적 12만8503㎡(3만8872평) 규모로 조성됐다. 하나금융이 새 사옥 설계 과정에서 가장 강조한 것은 '협업'이다. 건물과 업무공간, 디지털 인프라, 직원 편의시설을 구성할 때 관계사와 부서 간 접점을 넓히는 데 초점을 맞춘 것이다. 

가장 눈에 띄는 것은 넓어진 업무공간이다. 업무층 한 층의 전용면적은 약 1100평으로 기존 명동사옥의 약 3배 수준이다. 여러 부서와 관계사를 넓은 한 층에 배치해 조직 간 물리적 거리를 줄였다.

[인천=뉴스핌] 전미옥 기자 = 하나금융그룹 청라HQ에 조성된 외부 산책로. 곡선형의 구조가 인상적이다. 1층 2026.09.30 romeok@newspim.com

수직 동선도 넓혔다. 3~7층과 10~14층은 내부 계단으로 이어졌다. 엘리베이터를 타고 자신의 사무실로 곧장 이동하기보다 계단과 공용공간을 오가면서 다른 부서 직원들과 자연스럽게 마주치도록 설계했다. 직원들이 대화를 나눌 수 있는 커뮤니케이션 공간도 기존 명동사옥의 약 3배 수준으로 확대했다.

건물 외부에는 1층부터 15층까지 이어지는 경사로도 조성됐다. 층고는 3m로 높게 설계해 전체적으로 개방감을 높였다. 최상층인 15층에는 함영주 하나금융그룹 회장 집무실이 자리했다. 같은 층 외부에는 일반인과 임직원이 이용할 수 있는 투명 스카이데크와 잔디 공간, 미술작품, 조망 공간 등이 마련됐다. 이곳에서는 서해와 청라 시가지, 골프장 일대를 한눈에 볼 수 있다.

이호성 하나은행장 집무실은 7층에 마련됐다. 같은 층에는 스마트워크센터가 자리 잡았다. 하나금융 관계사 직원이라면 누구나 자유롭게 노트북을 들고 와 업무를 볼 수 있는 거점 오피스다. 실제 업무층보다 좌석 배치와 휴게공간이 자유롭게 구성돼 있었다.

현재 회장 집무실을 비롯한 일부 공간에서 막바지 작업이 진행 중이다. 하나금융 관계자는 "현재 건물은 약 95% 완공된 상태로, 10월 중순이면 모든 공사가 마무리될 예정"이라고 설명했다.

◆노트북 들고 어디서든 근무…5G 기반 업무환경

공간 변화는 디지털 업무환경과도 연결된다. 하나금융은 청라 HQ에 5G 무선환경을 구축하고 노트북 기반의 업무환경을 조성했다. 클라우드 PC(VDI), 메신저, 소프트폰 등을 활용해 직원들이 특정 자리나 유선 환경에 얽매이지 않고 업무를 볼 수 있도록 했다.

좌석과 회의실, 각종 복지시설은 앱과 웹을 통해 예약할 수 있다. 직원이 업무 성격에 따라 근무 공간을 선택하고 다른 부서 직원들과 자유롭게 협업할 수 있도록 한 것이다.

[인천=뉴스핌] 전미옥 기자 = 하나금융그룹 청라HQ에 조성된 업무공간. 넓은 공간에 5G 무선환경을 구축했다. 2026.09.30 romeok@newspim.com

직원식당은 8~9층에 배치했다. 한식·양식·중식 등 4개 코너와 약 800석 규모의 좌석을 마련했으며 외부 테라스도 조성했다.

지하 1층에는 간편식 테이크아웃 공간과 카페, 편의점 등이 들어서있으며, 약 200평 규모의 피트니스센터도 마련했다. 을지로 본점보다 약 1.5배 넓은 규모다. 이와 함께 스포츠마사지룸 4개, 리클라이너 의자 8개, 캡슐룸 60개, 보건실 등을 갖춘 웰니스 시설도 조성했다. 웰니스 시설 등 일부 복지시설은 다음 달부터 본격적인 운영에 들어갈 예정이다.

◆지역사회 개방 확대…출퇴근 접근성은 과제

하나금융은 청라 HQ를 직원들만 사용하는 사옥이 아니라 지역사회에도 일부 개방한다는 방침이다. 일례로 사옥 인근에 마련한 정원 300명 규모의 어린이집은 150명이 하나금융 임직원 자녀, 나머지 150명은 인천 지역 주민과 협력업체 자녀를 위한 공간으로 운영되고 있다. 향후 인천시 문화·체육행사를 유치하는 등 지역사회와 연계한 공간 활용도 확대한다는 계획이다.

[인천=뉴스핌] 전미옥 기자 = 하나금융그룹 청라HQ 건물에서 바라본 풍경. 스타필드 청라 공사가 한창 진행 중이며 반대쪽에는 골프장이 위치해있다. 2026.09.30 romeok@newspim.com

다만 서울 도심에서 청라로 근무지를 옮기면서 출퇴근 접근성은 풀어야 할 과제로 꼽힌다. 특히 명동이나 을지로 등에 익숙했던 직원들에게는 출퇴근 시간과 이동 동선이 길어지기 때문이다. 

관련해 하나금융은 직원들의 통근 불편을 줄이기 위해 현재 약 40대 규모의 통근 셔틀을 운영하고 있다. 하나금융그룹 관계자는 "운행 안정화 이후 임직원 대상 상시 수요조사를 진행해 불편사항을 즉각 수렴하고 추가 증차 등 탄력적으로 운영할 예정"이라며 "긴밀한 노선 협의를 거쳐 최적의 정차 및 운행 경로를 확립해 나갈 계획"이라고 말했다.

[인천=뉴스핌] 전미옥 기자 = 하나금융그룹 청라HQ 건물의 외부 광경. 아래 작은 건물은 어린이집으로 하나금융 임직원 뿐 아니라 지역주민 자녀들을 위한 공간으로 운영되고 있다.  2026.09.30 romeok@newspim.com

하나금융이 청라 HQ에서 시도하는 것은 단순한 사옥 이전을 넘어 업무공간과 조직문화의 변화다. 여러 관계사를 한곳에 모으고 넓은 수평형 업무공간과 내부계단, 스마트워크 공간을 통해 직원 간 접점을 늘리는 방식이다.

하나금융그룹 관계자는 "청라 헤드쿼터는 단순히 새로운 건물로 옮겨가는 것이 아니라 공간을 통해 일하는 방식과 소통하는 방식을 새롭게 만드는 출발점"이라며 "서로 다른 관계사와 부서의 구성원들이 자연스럽게 만나 경험과 생각을 공유하고 새로운 가치를 만들어내는 공간이 될 것"이라고 말했다. 

이어 "청라 헤드쿼터에서 '같은 마음과 같은 뜻으로 함께 나아간다'는 동심동덕(同心同德)의 의미를 실천하며, 손님ㆍ지역사회ㆍ직원 등 모든 이해관계자를 아우르는 금융 대전환을 성공적으로 완수해 그룹의 새로운 100년 역사를 그려 나가겠다"고 강조했다.

romeok@newspim.com

[관련키워드]

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
메타, '뮤즈' 기업용으로 확대 [서울=뉴스핌] 고인원 기자= 개인용 인공지능(AI) 에이전트 '뮤즈(Muse)'로 흥행에 성공한 메타(META)가 기업 시장으로 보폭을 넓힌다. 슬랙과 줌, 아사나 등 기업들이 이미 사용하는 업무용 소프트웨어에 뮤즈를 연결해 업무 처리부터 신규 고객 확보까지 맡긴다는 구상이다. 메타는 29일(현지시간) '중소기업용 뮤즈(Muse for Small Business)'를 공개했다. 중소기업용 뮤즈는 아사나, 줌, 인튜이트, 박스, 캔바, 세일즈포스의 슬랙 등과 연동된다. 메타 광고 계정과 업무용 인스타그램·페이스북 프로필에도 연결할 수 있다. 메타는 "뮤즈에 사업 운영이나 신규 고객 확보 같은 목표를 주면 이를 수행한다"고 설명했다. 기업이 별도의 AI 시스템을 구축하지 않고도 기존에 사용하는 업무 도구에 뮤즈를 연결해 각종 작업을 맡길 수 있다는 의미다. 구체적인 가격 정책은 공개하지 않았다. 개인용 뮤즈는 현재 일정 사용량까지 무료로 제공되고, 이를 초과하면 구독료를 내는 방식이다. 오픈AI 로고 이미지 [사진=블룸버그통신] 이번 발표는 메타가 전날 새로운 기업용 플랫폼을 출시하고 이를 이끌 인물로 몽고DB(MDB)의 CJ 데사이 최고경영자(CEO)를 영입한다고 밝힌 데 이어 나왔다. 새 플랫폼에는 뮤즈 에이전트와 비즈니스 에이전트, 코딩 도구 등이 포함될 예정이다. 메타가 개인용 AI에서 기업 시장으로 빠르게 영역을 넓히면서 오픈AI·앤스로픽과의 경쟁도 본격화할 전망이다. 이번 발표는 오픈AI가 개발자 행사를 개최하는 시점에 나왔다. 메타가 우선 겨냥하는 것은 중소기업 시장이다. 회사에 따르면 페이스북을 이용하는 중소기업은 2억곳에 달한다. 이미 확보한 방대한 기업 고객을 뮤즈 이용자로 끌어들일 수 있다는 얘기다. 메타는 "중소기업들은 거의 20년 동안 우리 앱을 이용해 성장해왔다"며 "이들은 아이디어가 부족한 것이 아니라 시간이 부족하다고 말했다"고 밝혔다. 이어 "기업들이 이미 사용하는 도구로 업무를 처리할 수 있도록 중소기업용 뮤즈를 만들었다"고 설명했다. 이번 서비스 확대는 AI를 새로운 수익원으로 키우려는 마크 저커버그 메타 최고경영자(CEO)의 전략과 맞닿아 있다. 그동안 메타 매출의 대부분은 디지털 광고에서 나왔다. 메타는 지난해 AI 인재 확보에도 수십억달러를 쏟아부었다. 대표적으로 스케일AI 창업자 알렉산더 왕을 영입했으며, 왕이 이끄는 조직은 지난 4월부터 '뮤즈 스파크(Muse Spark)' 계열의 AI 모델을 잇달아 공개했다. 저커버그 CEO는 지난주 열린 '메타 커넥트' 행사에서 뮤즈를 자신의 AI 전략의 "핵심(centerpiece)"이라고 표현했다. 개인용 뮤즈의 초기 흥행도 기업 시장 진출에 힘을 싣고 있다. 지난 8일 출시된 뮤즈는 애플 앱스토어 1위에 오르며 챗GPT를 제쳤다. 에버코어의 마크 마하니는 뮤즈 이용자가 향후 6~12개월 안에 1억명에 이를 것으로 전망했다. 뮤즈 흥행에 힘입어 메타 주가는 9월 들어 25% 상승했다. 다만 최근 두 거래일 동안에는 상승분 일부를 반납했다. 전날 메타 주가는 4.79% 하락한 715.62달러로 마감한 뒤 개장 전 거래에서는 0.9%가량 상승했다. koinwon@newspim.com 2026-09-29 20:08
사진
롯데백화점 광고 모델 '제니' 카드 [서울=뉴스핌] 김용석 기자 = 롯데백화점이 광고 모델을 10년만에 다시 꺼내 들었다. 방한 외국인 특수로 상반기 외국인 매출이 6400억원까지 불어난 국면에서, 상품이나 특정 행사가 아닌 백화점 자체를 알리는 브랜드 광고에 글로벌 아티스트 제니를 앞세운 것이다. 롯데백화점 브랜드 앰배서더로 선정된 제니. [사진= 롯데백화점] 롯데백화점은 제니를 브랜드 앰배서더로 선정하고 10월부터 본격적인 마케팅에 나선다고 29일 밝혔다. 국내는 물론 롯데몰 웨스트레이크 하노이를 포함한 베트남·인도네시아 해외 점포 4곳, 외국인 관광객이 몰리는 인천공항 수하물 수취 구역과 서울역까지 접점을 넓힌다. 롯데백화점이 오랜 기간 모델을 두지 않다가 이번에 다시 꺼낸 것은 고객 구성이 달라졌기 때문으로 풀이된다. 국내 고객 대상 전속모델로는 외국인 비중이 29%까지 커진 본점과 해외 점포를 아우르기 어려워, 해외 인지도를 갖춘 글로벌 아티스트가 필요해졌다는 분석이다. 배경에는 외국인 소비 비중의 급팽창이 있다. 롯데백화점의 올해 1~6월 외국인 매출은 6400억원으로 전년 동기 대비 125% 늘었다. 같은 기간 신세계백화점은 5800억원(120%↑), 현대백화점은 5000억원(112%↑)이었다. 3사 가운데 규모가 가장 크다. 소공동 본점은 2분기 외국인 매출이 전년 동기 대비 120% 늘면서 전체 매출에서 차지하는 비중이 지난해 2분기 17%에서 올해 29%까지 확대됐다. 외국인 유입세도 이어지고 있다. 문화체육관광부에 따르면 올해 1~8월 누적 방한 외국인은 1505만명으로 전년 동기보다 21.6% 늘었고, 관광 분야 카드 소비액은 14조180억원으로 48.5% 증가했다. 이 가운데 베트남은 40만7000명(10.5%↑), 인도네시아는 29만5000명(22.5%↑)이 한국을 찾았다. 두 나라는 롯데백화점이 해외 점포를 운영하는 곳이다. 현지 점포와 국내 공항·서울역 광고에 같은 모델을 쓰는 것은 방한 전 인지도를 방한 후 구매로 연결하겠다는 구상이다. 경쟁사 신세계는 명품관 리뉴얼 효과가 본격화된 본점의 2분기 매출이 전년 동기 대비 77% 늘었고 외국인 매출은 4배가량 증가했다. 신세계 명동 본점은 신세계스퀘어를 통해 BTS 등 K팝 콘텐츠를 선보였고, 현대백화점은 외국인에게 맞춤형 쇼핑 정보를 제공하는 AI 쇼핑 어시스턴트 '헤이디 글로벌'을 도입했다. 정현석 롯데백화점 대표는 "앰배서더가 가진 글로벌 영향력과 롯데백화점의 브랜드 가치를 결합해 전 세계 고객과 소통하는 접점을 넓히고, 글로벌 리테일 시장에서 롯데백화점만의 존재감을 더욱 선명하게 만들어 나가고자 한다"고 밝혔다. 롯데는 하반기 명동 본점과 잠실점을 축으로 타운화에 속도를 내고, 영플라자 외관 초대형 미디어파사드 설치와 외국인 전용 멤버십 등 계열사 연계 마케팅을 확대할 방침이다. 공간 개편에 글로벌 스타의 얼굴을 입혀 브랜드 인지도까지 끌어올리겠다는 계획이다. fineview@newspim.com 2026-09-30 06:22

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동