다날투자파트너스, 제2서울핀테크랩과 핀테크 스타트업 지원·협력 구축

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[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 다날의 기업형 벤처캐피탈(CVC) 다날투자파트너스가 서울시 기업 인큐베이팅 기관인 제2서울핀테크랩과 핀테크 스타트업 발굴·육성 및 투자 활성화를 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 30일 밝혔다.

제2서울핀테크랩은 서울시에서 유망 초기 핀테크 스타트업을 보육하기 위해 설립·운영 중인 기관이다. 올해 기준 120개 기업을 지원했으며, 지원 기업들의 매출은 483억원, 투자유치는 146억원에 달했다.

회사에 따르면 이번 협약은 양 기관이 보유한 투자 및 스타트업 육성 역량과 네트워크를 연계해 유망 핀테크 스타트업의 성장 기회를 확대하고, 투자와 사업협력으로 이어질 수 있는 협력체계를 구축하기 위해 마련됐다. 구체적으로 핀테크 관련 벤처·창업기업 발굴 및 투자·육성, 스타트업 투자 검토 및 피드백·멘토링, 비즈니스 협력 및 네트워크 교류, 보육기업의 사업 성장 및 후속 투자 연계 등 다방면에서 상호 협력할 예정이다.

다날 로고. [사진=다날]

다날투자파트너스는 핀테크, 인공지능(AI), 콘텐츠, 로봇 등 다양한 유망 분야 기업에 투자해왔다. 제2서울핀테크랩의 입주·보육기업들은 이번 협력을 통해 실제 산업 현장과의 접점을 넓히고 다날 그룹과 직접적인 비즈니스 협력을 모색할 수 있게 된다.

다날투자파트너스 진창용 대표는 "제2서울핀테크랩이 발굴·육성하는 유망 핀테크 스타트업과의 접점을 넓히고, 투자 검토와 사업협력 가능성을 함께 모색할 수 있는 훌륭한 계기가 될 것"이라며 "다날 그룹이 보유한 인프라 및 네트워크를 바탕으로 스타트업의 성장을 실질적으로 지원할 수 있는 협력 기회를 지속해서 발굴하겠다"고 밝혔다.

제2서울핀테크랩 채성민 센터장은 "이번 협약을 통해 보육기업들이 다날 및 관계사와의 다양한 사업협력 가능성을 모색할 수 있는 접점이 확대될 것"이라며 "앞으로도 핀테크 스타트업의 성장을 지원할 수 있도록 투자·산업 네트워크를 적극적으로 확장해 나가겠다"고 말했다.

nylee54@newspim.com