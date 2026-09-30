디와이씨, 볼보 'XC60' 파워트레인 부품 수주

AI 핵심 요약beta
- 디와이씨가 30일 볼보 XC60 파워트레인 부품을 수주했다.
- 해당 부품은 내연기관과 하이브리드 차량에 공통 적용된다.
- 디와이씨는 글로벌 완성차 고객사 확대를 이어갔다.
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[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 글로벌 정밀부품 전문기업 디와이씨가 스웨덴 완성차 기업 볼보의 공급망에 진입했다. 디와이씨는 볼보의 베스트셀러 스포츠유틸리티차량(SUV) 'XC60'에 적용되는 파워트레인 부품을 신규 수주했다고 30일 밝혔다.
이번에 공급하는 제품은 내연기관 차량뿐 아니라 하이브리드 차량에도 공통으로 적용된다. 회사에 따르면 생산한 제품은 다우크(DAUCH)의 이탈리아 소재 브루넥 공장으로 공급될 예정이다. 다우크는 미국 자동차 부품사 'AAM'과 영국 자동차 부품사 'GKN'이 결합해 출범한 글로벌 자동차 부품 공급기업이다.
디와이씨는 GKN 및 AAM과 오랜 기간 협력관계를 유지해왔다. 이번 수주는 GKN과 AAM의 결합 이후 기대해온 사업적 수혜가 실제 성과로 이어진 사례다. 기존 거래를 통해 인정받아온 제품 품질과 납기 역량이 신규 공급처 확대로 연결됐다.
현재 디와이씨의 파워트레인 부품은 GM·포드·스텔란티스 등 북미 완성차 빅3를 비롯해 메르세데스-벤츠·BMW·아우디·포르쉐 등 주요 글로벌 완성차 업체 차량에 적용되고 있다. 이번에 볼보가 신규 고객으로 추가됐다.
디와이씨 관계자는 "GKN과 AAM의 결합으로 글로벌 공급망이 확대되면서 당사에도 새로운 사업 확장 기회가 마련됐다"며 "이번 볼보향 수주는 이러한 기회가 실제 성과로 가시화된 사례"라고 말했다.
nylee54@newspim.com