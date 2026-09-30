KB국민은행, 4.37조원 GTX-C 금융조달 완료

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19개 금융기관 참여로 자금조달 마무리

산업기반신용보증기금 1.5조원 보증 등

[서울=뉴스핌] 정광연 기자 = KB국민은행이 수도권광역급행철도(GTX)-C노선 민간투자사업에 4조3742억원 규모의 금융조달을 완료하며 대형 교통 인프라 사업에 대한 금융지원 역량을 확대했다.

KB국민은행은 지난 29일 GTX-C노선 민간투자사업의 대표금융주선기관으로서 사업시행법인인 지티엑스씨㈜와 금융약정을 체결했다고 30일 밝혔다.

[사진=KB국민은행]

GTX-C노선은 경기 양주 덕정역에서 출발해 의정부와 서울 청량리·삼성·양재를 거쳐 수원역까지 연결하는 광역교통망 사업이다. 총연장은 86.46㎞이며 14개 정거장이 들어설 예정이다.

사업이 완료되면 덕정역에서 삼성역까지 약 30분, 수원역까지 약 55분 만에 이동할 수 있어 수도권 주요 지역 간 이동 편의성이 높아질 것으로 기대된다.

이번 사업에는 모두 19개 금융기관이 자금조달에 참여했다. 조달금액은 선순위대출 3조1300억원과 자본금 및 중·후순위대출 등을 포함한 펀드 1조2442억원으로 구성됐다.

KB국민은행은 지난 2020년부터 대표주선기관으로 사업에 참여해 정부 관계부처와 협의를 이어오며 금융구조 마련에 주도적인 역할을 맡았다. 특히 산업기반신용보증기금으로부터 역대 최대 규모인 1조5000억원의 보증을 확보해 선순위대출의 안정성을 높였다.

펀드 일부에는 영구폐쇄형 구조를 적용해 투자 위험을 관리하고 금융기관의 참여 기반도 마련했다. 사업비와 금융비용 상승으로 대규모 민간투자사업의 자금조달 여건이 녹록지 않은 상황에서 다양한 금융기법을 활용해 투자자들의 참여를 이끌어냈다는 설명이다.

KB국민은행은 대형 인프라 프로젝트에 대한 금융지원도 이어가고 있다. 지난 4월 신안우이 해상풍력 프로젝트파이낸싱(PF) 금융주선을 완료했으며, 남양주왕숙 집단에너지사업과 용인 반도체 클러스터 집단에너지사업 등에도 금융주선기관으로 참여하고 있다.

국가 전력망 확충과 미래 성장산업 관련 인프라 사업으로 금융지원 영역을 넓혀가고 있다는 설명이다.

peterbreak22@newspim.com