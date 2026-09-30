강신철 국방장관, 해작사 찾아 "적 도발 땐 주저 말고 단호히 대응하라"

부산 해군작전사령부서 동·서·남해 작전 대비태세 점검

10월 초 아덴만 투입 청해부대 준비태세 보고받고 장병 격려

"바다는 대한민국 국력·미래… 반드시 승리하는 필승해군 돼야"

[서울=뉴스핌] 오동룡 군사방산전문기자 = 강신철 국방부 장관은 30일 부산 해군작전사령부를 찾아 동·서·남해 해역의 작전 대비태세를 점검하고, 10월 초 아덴만 해역 파병을 앞둔 청해부대의 준비 상황을 확인했다.

강 장관은 해군 장병들에게 "적이 도발하면 장관이 바로 옆에 서 있다고 생각하고 주저하지 말고 단호하게 대응하라"고 지시했다.

30일 오전 강신철 국방부장관이 해군작전사령부를 방문해 작전 대비태세를 점검하고 있다. [사진= 국방부] 2026.09.30 gomsi@newspim.com

국방부에 따르면, 강 장관은 이날 해작사 지휘통제실에서 해양작전 상황을 보고받았다. 해작사는 동·서·남해 전 해역의 해상작전을 지휘하는 해군의 핵심 작전사령부다. 북한의 해상 도발 가능성, 서해 북방한계선(NLL) 일대 긴장, 동·남해 해상교통로 보호 등 복합적인 안보 상황에 대응하는 전구(戰區) 해양작전 지휘 축이다.

강 장관은 장병들에게 "여러분이 지키는 바다가 곧 대한민국의 국력이고 미래"라며 "지금 이 바다는 선배 전우들이 피와 땀으로 지켜낸 승리의 바다"라고 말했다. 이어 "적이 도발하면 장관이 바로 옆에 서 있다고 생각하고, 주저하지 말고 단호하게 대응하라"고 강조했다.

강 장관은 이어 10월 초 아덴만 해역에 투입될 청해부대의 파병 준비태세를 보고받았다. 청해부대는 소말리아 아덴만 일대에서 우리 선박의 안전 항해를 지원하고 해적 퇴치, 해상교통로 보호, 유사시 우리 국민 구조 등의 임무를 수행하는 해외파병 부대다. 국방부는 이번 점검에서 파병 장병의 임무 수행 준비와 현지 전개 태세를 확인했다고 밝혔다.

강 장관은 청해부대원들에게 "이역만리 해역에서도 국민의 생명과 재산을 보호하고 국제평화를 지키는 최전선에 선다는 마음가짐으로 임무를 완수해 달라"고 당부했다.

그는 또 해양수호 임무를 수행 중인 장병들을 격려하면서 "상호 존중하고 존중받는 전사문화를 바탕으로 반드시 승리하는 '필승해군'이 돼 달라"고 말했다.

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