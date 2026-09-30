디에스엠, 9.81파크 '中 레저 플랫폼 수출' 본격화

라이선스 모델로 글로벌 시장 확대…항저우 인근 젠더시와 협의

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 차세대 레저 플랫폼 기업 디에스엠(DSM)이 제주에서 검증한 '9.81파크'를 바탕으로 해외 사업을 확대한다고 30일 밝혔다. 기존의 직접 운영 방식에서 벗어나 차량과 하드웨어(HW), 소프트웨어(SW), 통합 운영시스템을 패키지로 공급하는 라이선스 모델로 글로벌 시장 진출을 추진한다.

회사에 따르면 현재 중국 항저우 인근 관광도시 젠더시와 해외 1호 9.81파크 조성을 협의 중이며, 연내 라이센싱 계약 체결을 목표로 하고 있다. 현지 파트너가 부지와 건설 비용을 담당하고, 디에스엠은 차량과 운용 시설, 통합 관리 시스템 등 핵심 HW·SW를 공급하는 방식이다.

디에스엠은 파크 1곳당 약 200억원 규모의 하드웨어와 시스템을 공급한다. 개장 이후에는 파크 매출액의 5%에 해당하는 로열티와 시스템 유지·보수 수수료 7%를 수취한다.

9.81파크 제주 레이스 주행. [사진=디에스엠]

제주 9.81파크는 2020년 개장 이후 누적 이용객 300만 명을 넘어섰다. 지난해 매출 172억원, 영업이익 18억원, EBITDA 46억원을 기록했다. 디에스엠은 실제 파크 운영을 통해 차량과 시스템을 고도화하고 주행 데이터와 이용자 데이터를 실시간으로 처리하는 기술과 운영 노하우를 축적해왔다.

지난해 자동차 정밀부품 기업 대성파인텍과의 합병을 통해 주요 장비와 부품의 제조·양산 역량을 확보했다. 이를 통해 해외 파크에 필요한 차량과 주요 장비를 안정적으로 공급할 수 있는 생산 기반을 갖췄다.

국내에서는 두 번째 대형 거점인 '9.81 인천공항'이 현재 공정률 85%로 내년 봄 개장을 목표로 건설 중이다. 총사업비 약 1300억원 규모로 인천국제공항 제1여객터미널 인근에 조성되는 이 시설은 기상 조건의 영향을 받지 않는 대형 실내 스타디움 구조로 설계됐다.

김종석 디에스엠 대표는 "제주 9.81파크를 통해 검증한 차량·시스템 기술과 운영 노하우를 하나의 패키지로 만들어 글로벌 시장으로 확장하는 것이 목표"라며 "직접 운영뿐 아니라 HW·SW 공급과 로열티, 유지관리 수익을 결합한 차세대 레저 플랫폼 사업을 확대해 나가겠다"고 말했다.

nylee54@newspim.com