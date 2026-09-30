이지스, 제주도 차세대 디지털 트윈 구축 본격화

지난 7월부터 클라우드 기반 플랫폼 구축…재난·환경 분석에 활용

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 디지털 트윈 전문기업 이지스가 제주도 차세대 디지털 트윈 플랫폼 구축을 본격화한다고 30일 밝혔다.

이지스는 제주도가 개최한 '디지털 트윈-AI 클라우드 플랫폼 성과 확산 및 활용 워크숍'에 참가해 지난 7월부터 구축 중인 플랫폼의 중간 성과를 공개했다. 29일부터 양일간 진행된 이번 행사에는 제주도 및 프로젝트 참여기업 관계자 등 50여명이 참석했다.

회사에 따르면 이지스는 7월 제주도와 클라우드 기반 디지털 트윈 플랫폼 구축 계약을 체결했다. 제주도가 물·교통·환경·안전 등 분야별로 구축해온 행정 데이터를 하나의 플랫폼으로 통합하는 사업이다. 이지스는 AI 분석 및 예측 기능을 결합해 실제 행정 업무와 정책 의사결정에 활용할 수 있는 인공지능 전환(AX) 플랫폼으로 고도화하고 있다.

이지스 로고. [사진=이지스]

이지스는 제주도와 협력해 도시침수·지하수 관리뿐 아니라 신재생에너지, 하천·환경, 스마트시티 등 다양한 분야로 AI 연계 서비스를 확대할 방침이다. 분야별로 분산된 공간·행정 데이터를 단일 환경에서 연계해 재난·환경 위험 분석과 정책 시뮬레이션, 의사결정 지원 등으로 활용 범위를 넓힐 계획이다.

회사 관계자는 "이번 프로젝트를 통해 제주도의 다양한 공간 데이터를 하나의 디지털 트윈 플랫폼에서 구현하고 AI 분석까지 연동할 수 있는 기반을 마련할 것"이라며 "기존 데이터를 시각화하는 수준에서 나아가 AI가 공간 데이터를 분석하고 예측해 실제 업무와 의사결정을 지원하는 AX 플랫폼으로 발전시킬 계획"이라고 말했다.

그는 이어 "제주도는 다양한 도시·환경·에너지 데이터를 확보할 수 있어 디지털 트윈과 AI 융합 서비스를 검증하기에 적합한 환경"이라며 "제주도가 디지털 트윈 기술을 통해 스마트 행정 서비스를 활용할 수 있도록 적극 지원하는 한편, 이번 구축 레퍼런스를 바탕으로 다양한 산업으로 AI 기반 디지털 트윈 사업을 확대해 나가겠다"고 밝혔다.

nylee54@newspim.com