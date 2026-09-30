청와대 "李대통령, 선관위 특검 수사상황 보고 안받았다"…주진우 주장에 '유감' 표명

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주진우 "李대통령 선관위 특검 수사 상황 보고받았다" 주장



[서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 청와대는 30일 이재명 대통령이 중앙선거관리위원회 부실 선거관리를 수사 중인 특검으로부터 수사상황을 보고받았다는 주진우 국민의힘 의원의 주장에 "사실이 아니다"라고 반박했다.

청와대는 이날 언론에 "이 대통령이 보고받은 내용은 선관위 특검에서 올림픽공원 핸드볼경기장 내 투표용지에 대한 검증을 연기해 '집회 참가자들과의 마찰 우려가 해소됐다'는 경찰청의 치안상황보고에 기초한 것"이라며 "선관위 수사상황과는 무관한 내용"이라고 했다.

그러면서 "사실과 다른 내용의 주장에 유감을 표한다"고 했다.

청와대 전경 [사진=뉴스핌 DB]

청와대는 또 이 대통령이 대외비 문건을 유출했다는 주 의원의 지적에는 "대외비 규제는 청와대 직원의 공직기강 문제로 한정된다"며 "대통령이 직접 국민께 도움이 되는 내용을 전하는 데는 전혀 문제가 없다"고 단언했다.

주 의원은 이날 오전 자신의 페이스북에 "이 대통령이 왜 선관위 특검 상황을 보고 받느냐"고 문제를 제기했다.

주 의원은 "이 대통령이 청와대 대외비 문서를 사회관계망서비스(SNS)에 공개했다"면서 "문건 말미에 '선관위 특검, 올림픽공원 핸드볼경기장 내 투표용지 재검표'라고 쓰인 부분이 잘린 채로 보인다. 실수로 들킨 것"이라고 주장했다.

주 의원은 "이 대통령이 선관위 특검의 수사 상황을 왜 보고받느냐. 선관위 특검과 내통하거나 사찰하고 있다는 유력한 직접 증거"라며 "선관위 특검의 정치적 중립을 깨뜨리는 명백한 범죄이자 중대한 헌법 위반"이라고 했다.

아울러 "문건 전체를 즉시 공개하라"고 요구했다.

이재명 대통령이 29일 엑스 계정에 공유한 일일 종합상황보고 문건 [사진=이재명 대통령 X]

이 대통령은 29일 엑스(X·옛 트위터)에 보이스피싱 피해가 줄었다는 내용의 글을 올리면서 일일 종합상황 보고 문서를 갈무리한 사진을 공유했다. 사진 상단에는 대외비(對外秘)라고 적혀 있고, 사진 하단에는 '선관위 특검, 올림픽공원 핸드볼경기장 내 투표용지 재검표' 글자의 윗부분만 표시돼 있다.

the13ook@newspim.com