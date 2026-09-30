청와대 "李대통령, 선관위 특검 수사상황 보고 안받았다"…주진우 주장에 '유감' 표명

AI 핵심 요약beta
- 청와대가 30일 이재명 대통령의 특검 수사 보고 의혹을 부인했다.
- 이 대통령은 선관위 특검이 아닌 경찰 치안상황보고만 받았다고 했다.
- 주진우 의원의 대외비 유출 주장에 청와대는 사실이 아니라고 반박했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 청와대는 30일 이재명 대통령이 중앙선거관리위원회 부실 선거관리를 수사 중인 특검으로부터 수사상황을 보고받았다는 주진우 국민의힘 의원의 주장에 "사실이 아니다"라고 반박했다.
청와대는 이날 언론에 "이 대통령이 보고받은 내용은 선관위 특검에서 올림픽공원 핸드볼경기장 내 투표용지에 대한 검증을 연기해 '집회 참가자들과의 마찰 우려가 해소됐다'는 경찰청의 치안상황보고에 기초한 것"이라며 "선관위 수사상황과는 무관한 내용"이라고 했다.
그러면서 "사실과 다른 내용의 주장에 유감을 표한다"고 했다.
청와대는 또 이 대통령이 대외비 문건을 유출했다는 주 의원의 지적에는 "대외비 규제는 청와대 직원의 공직기강 문제로 한정된다"며 "대통령이 직접 국민께 도움이 되는 내용을 전하는 데는 전혀 문제가 없다"고 단언했다.
주 의원은 이날 오전 자신의 페이스북에 "이 대통령이 왜 선관위 특검 상황을 보고 받느냐"고 문제를 제기했다.
주 의원은 "이 대통령이 청와대 대외비 문서를 사회관계망서비스(SNS)에 공개했다"면서 "문건 말미에 '선관위 특검, 올림픽공원 핸드볼경기장 내 투표용지 재검표'라고 쓰인 부분이 잘린 채로 보인다. 실수로 들킨 것"이라고 주장했다.
주 의원은 "이 대통령이 선관위 특검의 수사 상황을 왜 보고받느냐. 선관위 특검과 내통하거나 사찰하고 있다는 유력한 직접 증거"라며 "선관위 특검의 정치적 중립을 깨뜨리는 명백한 범죄이자 중대한 헌법 위반"이라고 했다.
아울러 "문건 전체를 즉시 공개하라"고 요구했다.
이 대통령은 29일 엑스(X·옛 트위터)에 보이스피싱 피해가 줄었다는 내용의 글을 올리면서 일일 종합상황 보고 문서를 갈무리한 사진을 공유했다. 사진 상단에는 대외비(對外秘)라고 적혀 있고, 사진 하단에는 '선관위 특검, 올림픽공원 핸드볼경기장 내 투표용지 재검표' 글자의 윗부분만 표시돼 있다.
the13ook@newspim.com