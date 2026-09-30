IBK기업은행, 국군의 날 맞아 나라사랑카드 혜택 확대

AI 핵심 요약beta
- IBK기업은행이 30일 국군의 날 이벤트를 밝혔다.
- 10월 신규 나라사랑카드 고객에 1만원 혜택을 준다.
- 1일 이마트24 할인과 GS25 1+1을 진행했다.
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이마트24 할인·GS25 1+1 행사 진행
[서울=뉴스핌] 정광연 기자 = IBK기업은행이 제78주년 국군의 날을 맞아 나라사랑카드 이용 장병과 고객을 대상으로 다양한 생활밀착형 혜택을 제공한다.
IBK기업은행(은행장 장민영)은 오는 10월 1일 국군의 날을 기념해 'IBK나라사랑카드 특별 이벤트'를 진행한다고 30일 밝혔다.
먼저 10월 한 달 동안 나라사랑카드를 새로 발급받는 고객을 대상으로 Npay와 GS25가 함께하는 이벤트를 마련한다. 신규 고객에게 Npay 포인트 5000원과 GS25 상품권 5000원을 각각 제공해 총 1만원 상당의 혜택을 받을 수 있도록 했다.
국군의 날 당일인 10월 1일에는 이마트24 할인 행사도 진행한다. 전국 이마트24에서 IBK나라사랑카드로 도시락, 김밥, 음료, 아이스크림 등 행사 대상 상품을 구매하면 30% 할인받을 수 있다.
GS25에서는 10월 한 달간 인기 상품을 대상으로 1+1 프로모션을 실시한다. 두 가지 제휴 혜택 모두 카드 전월 이용실적과 상관없이 적용되며, 이용 횟수와 할인 한도에도 별도 제한을 두지 않아 일상적인 카드 사용을 통해 혜택을 받을 수 있도록 했다.
이벤트의 세부 내용과 이용 조건은 IBK기업은행의 'i-ONE Bank 개인' 앱이나 IBK기업은행 홈페이지에서 확인할 수 있다.
peterbreak22@newspim.com