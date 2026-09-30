우리 동네 지진 대피장소 어디?…10월 한 달간 찾기·방문 인증 행사

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[서울=뉴스핌] 김지나 기자 = 정부가 지진 발생에 대비해 집과 학교, 직장 주변 대피장소를 미리 확인할 수 있도록 10월 한 달간 대피장소 찾기와 방문 인증 등 국민 참여 행사를 진행한다.

행정안전부는 국민이 생활 주변의 지진·지진해일 대피장소와 대피경로를 미리 확인하고 실제 재난 발생 때 신속하게 대피할 수 있도록 10월 한 달간 국민참여 행사를 실시한다고 30일 밝혔다.

[자료=행안부]

현재 전국 16개 시·도에는 지진 옥외대피장소 1만1254곳이 지정돼 있다. 지진해일 발생 가능성이 있는 부산·울산·강원·경북 등 4개 시·도에는 지진해일 긴급대피장소 652곳이 운영되고 있다.

행사는 대피장소 찾기와 직접 방문, 홍보부스 체험, 안전신문고 신고 등으로 진행된다.

우선 10월 1일부터 30일까지 안전디딤돌 앱이나 네이버·카카오·T맵 등 지도 앱을 이용해 집이나 학교, 직장 주변의 지진 옥외대피장소 또는 지진해일 긴급대피장소를 찾아보는 이벤트가 열린다.

10월 12일부터 30일까지는 대피장소를 직접 찾아가 인증하는 행사가 진행된다. 20일부터 25일까지는 지진안전 홍보부스를 방문해 행동요령 콘텐츠를 체험하고 인증할 수 있다.

대피장소 표지판이 훼손·파손됐거나 위치정보에 오류가 있는 경우 이를 신고하는 안전신문고 이벤트도 10월 26일부터 11월 30일까지 진행된다. 행사 참여 방법과 일정은 지진안전 누리집에서 확인할 수 있다.

행안부는 10월 19일부터 25일까지를 '지진안전주간'으로 정하고 지진·지진해일·화산 행동요령을 집중적으로 알린다.

홍보부스는 서울 강남스퀘어 광장을 시작으로 대전 복합터미널, 서울 망원한강공원, 부산대역 문화나눔터 등 전국 4곳에서 운영한다. TV와 옥외전광판, 영화관, 사회관계망서비스(SNS) 등을 통한 행동요령 홍보도 병행한다.

지방정부 담당자를 대상으로 한 지진·지진해일 대비·대응체계 교육과 관계기관 합동 지진해일 도상훈련, 어린이 대상 찾아가는 지진안전 교육 및 대피훈련도 실시한다.

정부는 전남광주통합특별시 해남군 일대에서 이어진 연속지진과 관련해서는 지진 위기경보 '주의' 단계를 유지하고 있다. 지진 활동을 감시·분석하면서 관계기관 비상연락망과 상황전파체계를 점검하고 교육·훈련과 시설점검 등 대비·대응체계를 유지하고 있다.

행안부는 해남을 비롯한 전국의 지진 발생 동향을 지속적으로 살피는 한편 지방정부와 관계기관이 대피장소와 주요 시설물을 상시 관리하도록 점검할 방침이다.

김광용 행안부 재난안전관리본부장은 "지진은 예고 없이 발생하는 만큼 평소 집과 학교, 직장 주변의 대피장소와 이동경로를 확인해 두는 것이 중요하다"며 "10월 한 달간 진행되는 이벤트에 참여해 가까운 대피장소를 직접 확인하고 지진 발생 시 행동요령도 함께 익혀 주시기 바란다"고 말했다.

abc123@newspim.com