7급 공채 지방인재 선발 31.1% 첫 30% 돌파…여성 관리자도 증가

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인사처 '2026 공공부문 균형인사 연차보고서' 발간

[서울=뉴스핌] 김지나 기자 = 중앙부처 7급 공개경쟁채용시험에서 지방인재 선발 비율이 처음으로 목표치인 30%를 넘어섰다. 중앙부처와 지방자치단체의 여성 관리자 임용 목표도 7년 연속 달성하는 등 공공부문의 인적 다양성이 확대된 것으로 나타났다.

정부는 양성평등과 이공계, 장애인, 지역인재 등 분야별 2025년도 통계를 담은 '2026 공공부문 균형인사 연차보고서'를 발간했다고 30일 밝혔다.

[자료=인사혁신처]

인사혁신처는 중앙부처와 지방자치단체, 공공기관의 인적 다양성을 높이고 균형인사 가치를 확산하기 위해 2018년부터 매년 연차보고서를 발간하고 있다.

보고서에 따르면 지난해 중앙부처 7급 공채의 지방인재 선발 비율은 31.1%로 전년(29.0%)보다 2.1%포인트 상승했다. 선발 목표인 30%를 넘어선 것은 처음이다.

지방인재 채용도 확대됐다. 학교 추천을 받은 고등학교 이상 졸업·졸업예정자를 수습 직원으로 선발한 뒤 일반직 공무원으로 임용하는 지역인재추천채용제도를 통해 지난해 416명이 선발됐다. 7급 158명, 9급 258명이다.

지자체의 9급 기술계고 경력경쟁임용시험을 통한 선발 인원은 전년보다 24명 늘어난 248명이었다. 이전 공공기관의 지역인재 채용도 전년보다 233명 증가한 1527명으로, 전체의 40.8%를 차지했다. 공공기관의 고졸 신규채용 인원 역시 전년보다 442명 늘었다.

여성 관리자 비율도 상승세를 이어갔다. 중앙부처와 지자체는 2019년 이후 7년 연속 '공공부문 성별대표성 제고 계획'에 따른 여성 관리자 임용 목표를 달성했다.

중앙부처 실·국장급 여성 고위공무원은 지난해 210명으로 전체의 14.3%를 차지했다. 전년보다 9명, 1.4%포인트 증가했다. 고위공무원 제도가 도입된 2006년 38명과 비교하면 약 5.5배 수준이다.

중앙부처 본부 과장급 가운데 여성 비율은 32.3%로 전년보다 1.5%포인트 상승했다. 본부 과장급의 절반 이상이 여성인 부처도 6개에서 8개로 늘었다.

지자체 5급 이상 여성 관리자 비율은 38.8%로 전년보다 4.1%포인트 올랐다. 2023년 30.8%, 2024년 34.7%에 이어 2년 연속 4%포인트 안팎의 상승 폭을 기록했다.

장애인 신규채용도 늘었다. 중앙부처와 지자체의 장애인 구분모집 및 중증장애인 경력채용을 통한 신규채용 인원은 2024년 982명에서 지난해 1024명으로 4.3% 증가했다.

중앙부처의 장애인 고용률은 3.53%로 전년과 같았고 지자체는 3.64%로 0.04%포인트 하락했다. 공공기관은 4.17%로 0.12%포인트 상승했다. 중증·여성 장애인이 차지하는 비율은 중앙부처와 지자체, 공공기관에서 모두 높아졌다.

공직 내 이공계 인력 비중도 확대됐다. 중앙부처 고위공무원 가운데 이공계 비율은 28.3%로 전년 27.2%보다 1.1%포인트 상승했다. 4급 이상 이공계 공무원 비율도 38.7%로 전년보다 0.9%포인트 높아졌다.

지자체 5급 이상 공무원 가운데 이공계 비율은 47.6%로 전년보다 1.4%포인트 증가했다. 2016년 이후 임용 목표 비율인 40%를 매년 웃돌고 있다.

박성희 인사혁신국장은 "다양한 배경과 전문성을 가진 인재 유입은 복잡·다변화하는 사회적 문제를 해결하고 공공서비스 질을 높이는 동력"이라며 "앞으로도 공공부문 전반에 균형 인사 가치가 뿌리내릴 수 있도록 실효성 있는 정책을 추진해 나가겠다"고 말했다.

abc123@newspim.com