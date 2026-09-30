정부, 주식결제 'T+1' 추진...글로벌 투자자들 "충분한 준비·시범운영 거쳐야"

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블랙록 등 외국계 자산운용사 참여

원화 국제결제망·해외차입 규제 완화 설명

정부 "국내외 시장 참가자와 충분히 소통"

[세종=뉴스핌] 오종원 기자 = 글로벌 투자자들이 국내 주식 결제일을 거래 다음 영업일로 단축하는 'T+1' 도입에 앞서 충분한 준비와 시범운영이 필요하다는 의견을 정부에 전달했다.

재정경제부는 문지성 국제경제관리관이 지난 29일 제2차 글로벌 핵심 투자자 협의체 회의를 화상으로 열고 최근 외환·자본시장 제도 개선 상황을 설명했다고 30일 밝혔다.

회의에는 블랙록과 아문디, 노던트러스트, 스테이트스트리트 등 글로벌 자산운용사와 아시아증권산업금융시장협회(ASIFMA), 글로벌외환부문협의체(GFXD)가 참여했다.

정부세종청사 재정경제부 전경[사진=뉴스핌DB]

국내에서는 재경부를 비롯해 금융위원회와 한국은행, 금융감독원, 한국거래소, 한국예탁결제원 등이 참석했다.

정부는 지난 21일부터 시범 운영에 들어간 '원화 국제결제망'을 비롯해 외환 제도 개선 관련 주요 질의 38개를 담은 FAQ와 외국계 증권사의 해외 차입 제한 완화 방안을 설명했다.

원화 국제결제망은 해외에서 원화 거래 업무를 수행하는 해외원화업무취급기관(RFI-K)을 통해 원화를 거래하는 체계다. 현재 국내 은행 6개 해외지점이 RFI-K로 등록했으며 정부는 내년 1월 운영 전까지 외국 금융기관의 추가 참여를 유도할 계획이다.

정부는 올해 4분기부터 외국계 증권사의 국내 지점이 해외에서 원화와 외화를 빌릴 수 있도록 허용할 방침이다. 국내 법인에 대해서도 재경부 사전 신고 대상이 되는 원화 차입 기준을 상향한다.

예탁결제원의 결제촉진대금 납부 수단을 현금에서 증권으로 확대하고, 한국거래소 애프터마켓을 개설하는 등 결제 유동성과 거래 편의를 높이는 방안도 소개했다.

글로벌 투자자들은 해외 차입 제한 완화 등을 통해 외국인의 국내 증권 결제와 거래 편의가 개선될 것으로 평가했다. 다만 새로 도입한 제도가 실제 투자 과정에서 안정적으로 작동하는지 세부 운영과 활용 상황을 지속해서 점검해야 한다고 제언했다.

특히 주식 결제일을 단축하는 T+1 도입은 충분한 준비와 시범운영을 거쳐 추진해야 한다는 의견을 냈다. 정부는 향후 제도 도입 과정에서 국내외 시장 참가자들과 충분히 소통하겠다고 밝혔다.

정부는 투자자 협의체를 글로벌 투자자들과 정기적으로 소통하는 창구로 운영하고 제도 시행 과정에서 나타나는 애로사항을 관계기관과 함께 점검·보완할 계획이다.

jongwon3454@newspim.com