삼성화재 "만성콩팥병 환자 10년 새 2배…조기 발견·관리 중요"

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당뇨·고혈압 주요 원인…말기 환자 10명 중 1명, 진단 직후 투석

투석 첫해 의료비 2888만원…합병증 발생 시 부담 더 커져

[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = 국내 만성콩팥병 환자가 10년 새 두 배로 늘어난 가운데 조기 발견과 지속적인 관리의 중요성이 커지고 있다는 분석이 나왔다.

삼성화재는 자체 건강정보통합플랫폼인 '건강DB'와 보건의료 빅데이터 등을 분석한 결과 국내 만성콩팥병 환자가 2015년 약 17만명에서 2024년 34만6000명으로 증가했다고 30일 밝혔다.

만성콩팥병은 당뇨병과 고혈압 등이 주요 원인으로 꼽힌다. 콩팥 기능이 저하되더라도 초기에는 뚜렷한 증상을 느끼지 못하는 경우가 많아 정기적인 검사를 통한 조기 발견이 중요하다는 설명이다.

[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = [자료=삼성화재] 2026.09.30 yunyun@newspim.com

삼성화재 건강DB 분석 결과 말기콩팥병 환자 약 10명 중 1명은 말기 단계에서 처음 질환을 진단받은 뒤 곧바로 투석을 시작한 것으로 나타났다.

고령 환자 비중도 높아지고 있다. 삼성화재 건강DB 내 만성콩팥병 환자 가운데 70대 이상 비중은 2025년 14.2%로 2021년보다 10.3%포인트 상승했다.

기저질환 가운데서는 당뇨병의 영향이 두드러졌다. 만성콩팥병 진단 고객 1만1740명을 분석한 결과 당뇨병 보유 비율이 32.6%로 가장 높았다.

당뇨병 보유 여부에 따른 의료비 격차도 만성콩팥병 진단 이후 확대됐다. 당뇨병 보유군과 비보유군의 연간 전체 의료비 차이는 만성콩팥병 진단 전 69만~178만원 수준이었지만 진단 후에는 214만~286만원으로 늘어났다.

투석이 시작되면 의료비 부담은 더욱 커졌다. 투석 시작 첫해 1인당 전체 의료비는 2888만원으로 직전 연도 1318만원의 두 배 이상으로 증가했다.

투석 이후에도 합병증 관리가 중요한 것으로 나타났다. 투석 시작 후 1~5년 차에는 합병증을 경험한 환자의 연간 전체 의료비가 합병증 미경험군보다 최대 739만원 높았다.

yunyun@newspim.com