BC카드, 법률 AI로 계약서 검토·광고 심의 자동화 추진

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A2D2와 금융 특화 Legal AI 플랫폼 구축 협약

정확성·보안·내부통제 검증 후 회원사·관계사 확대 검토

[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = BC카드가 리걸테크(Legal Tech) 스타트업 A2D2와 손잡고 인공지능(AI)을 활용한 준법업무 혁신에 나선다.

BC카드는 지난 29일 서울 중구 을지로 본사에서 A2D2와 'Legal AI 플랫폼 구축 업무협약(MOU)'을 체결했다고 30일 밝혔다.

A2D2는 생성형 AI를 기반으로 대규모 법률 문서를 디지털화하고 분석하는 기술을 보유한 리걸테크 기업이다. 법률 문서 검토와 민·형사 사건 증거 분석, 서면 작성 지원 등의 서비스를 제공하고 있다.

[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = BC카드는 29일 오후 서울 중구 을지로 본사에서 리걸테크 스타트업 에이투디투(A2D2)와 'Legal AI 플랫폼 구축 업무협약'을 맺었다. 사진 왼쪽부터 장일준 A2D2 공동대표, 오성수 BC카드 상무(AI데이터본부장) [사진=BC카드] 2026.09.30 yunyun@newspim.com

이번 협약을 통해 양사는 금융사 준법업무에 특화된 법률 AI 플랫폼을 구축하고 실제 업무환경에서 활용 가능성을 검증할 계획이다.

BC카드는 계약서 검토와 광고물 심의 지원 등 AI 적용이 가능한 준법업무를 선정하고, 업무 요건과 내부 기준을 반영한 테스트 환경을 마련한다. AI 결과의 정확성과 활용성을 검증하기 위한 평가 기준과 업무 프로세스, 통제체계도 함께 설계한다.

A2D2는 법률 AI 엔진과 전문 인력을 제공하고 BC카드의 내부 기준과 업무 특성을 AI 솔루션에 반영한다. 양사는 단순 기술 검증을 넘어 실제 금융사 업무에서 AI가 준법업무를 어느 수준까지 지원할 수 있는지 확인하는 데 초점을 맞출 예정이다.

검증을 통해 업무 효율성과 정확성, 안정성이 확인되면 정식 솔루션 도입을 검토한다. 향후 BC카드 회원사와 관계사로 적용 범위를 넓히는 방안도 협의할 계획이다.

오성수 BC카드 상무는 "금융사에서 생성형 AI를 활용하려면 업무 편의성뿐 아니라 정확성과 보안, 내부통제 기준까지 함께 충족해야 한다"며 "계약 검토와 광고 심의 등 실제 준법업무에서 AI 활용 가능성을 검증해 적용 영역을 확대해 나가겠다"고 말했다.

yunyun@newspim.com