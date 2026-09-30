현대카드, 제네시스 고객용 프리미엄 카드 2종 출시

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'디 아너스' 연회비 80만원…모빌리티·라이프·트래블 5% 적립

일반형은 연회비 20만원…전기·수소차 충전 15% 적립

[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = 현대카드와 제네시스가 제네시스 고객을 위한 프리미엄 카드 2종을 새롭게 선보였다.

현대카드는 제네시스와 함께 '제네시스 현대카드 the Honors'와 '제네시스 현대카드'를 출시했다고 30일 밝혔다. 연회비는 각각 80만원과 20만원이다.

이번 상품은 현대카드의 AI 데이터사이언스 역량을 활용해 제네시스 고객의 라이프스타일과 소비 성향을 분석하고 모빌리티와 여행, 외식 등 주요 이용 영역의 혜택을 강화한 것이 특징이다.

[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = 현대카드는 제네시스와 함께 '제네시스 현대카드 the Honors'와 '제네시스 현대카드'를 출시했다고 30일 밝혔다. [사진=현대카드] 2026.09.30 yunyun@newspim.com

'제네시스 현대카드 the Honors'는 주유과 세차 등 모빌리티 영역과 외식, 골프, 백화점 등 라이프 영역, 해외 결제와 여행·항공 등 트래블 영역에서 5% 특별 적립을 제공한다. 전기차와 수소차 충전은 20% 적립된다.

연간 70만원 상당의 바우처도 제공한다. 롯데·신세계백화점 상품권으로 교환하거나 특급호텔, 전국 골프장 등에서 사용할 수 있다. 인천국제공항 '마티나 골드 라운지'는 동반 1인을 포함해 연 5회 이용할 수 있으며 특급호텔과 공항 무료 발레파킹 서비스는 월 10회 제공된다.

연회비 20만원인 '제네시스 현대카드'는 주유·세차와 외식, 골프 업종에서 3% 특별 적립을 제공하며 전기차와 수소차 충전은 15% 적립된다. 15만원 상당의 바우처와 마티나 골드 라운지 연 3회, 특급호텔·공항 무료 발레파킹 월 5회 혜택도 제공한다.

두 상품 모두 제네시스와 현대자동차 신차 구매 시 결제금액의 2%, 국내외 일반 가맹점에서는 1%를 블루멤버스 포인트로 적립해준다.

카드 디자인에도 제네시스 브랜드 요소를 반영했다. '디 아너스'는 제네시스 엠블럼의 기요셰 패턴과 고성능 라인업 '마그마'의 오렌지 컬러를 활용한 메탈 플레이트를 선택할 수 있다. 일반형 카드에도 마그마 디자인을 적용한 메탈 플레이트 등이 마련됐다.

현대카드와 제네시스는 앞으로 PLCC 파트너십을 기반으로 데이터사이언스와 AI 분야 협업도 확대할 계획이다. 제네시스는 현대카드의 데이터사이언스 기반 AI 플랫폼 '유니버스'를 파트너사에 맞게 적용한 '유니버스 포 파트너스'도 도입할 예정이다.

현대카드 관계자는 "제네시스 현대카드는 현대카드의 프리미엄 혜택을 담아 제네시스 고객의 경험을 확장한 상품"이라며 "앞으로도 제네시스 고객에게 차별화된 서비스를 제공하기 위해 협업을 이어가겠다"고 말했다.

yunyun@newspim.com