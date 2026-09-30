한화에어로, 협력사 글로벌 진출 지원 강화…'동반진출·현지화' 투트랙

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해외 인프라·수출금융·현지 정착 지원

59개 협력사와 상생협력협의회 총회 개최

[서울=뉴스핌] 김지헌 기자= 한화에어로스페이스가 국내 협력사의 해외 시장 진출을 확대하기 위해 '동반진출'과 '현지화'를 중심으로 한 투트랙 지원에 나선다.

한화에어로스페이스는 지난 29일 경남 창원특례시 그랜드 머큐어 앰배서더에서 이부환 대표와 주요 경영진, 59개 협력사 대표 등 90여명이 참석한 가운데 '2026년 상생협력협의회 경영자 총회'를 개최했다고 30일 밝혔다.

30일 경남 창원 그랜드 머큐어 앰배서더에서 열린 '2026 협력사 경영자 총회'에서 이부환 한화에어로스페이스 대표이사(첫줄 가운데) 및 협력사 대표들이 기념사진을 찍고 있다.[사진=한화에어로스페이스]

한화에어로스페이스는 이날 협력사의 글로벌 진출을 지원하기 위한 동반진출과 현지화 방안을 제시했다.

동반진출은 한화에어로스페이스와 협력사가 해외 생산·사업 거점에 함께 진출하는 방식이다. 현지화는 방산 수출국의 현지 생산 요구에 맞춰 국내 협력사가 보유한 핵심 부품과 기술을 해외 생산 과정에 적용하는 방식이다.

최근 주요 방산 수출국이 완제품 구매에서 벗어나 현지 생산과 기술 이전을 요구하는 사례가 늘어나면서 국내 방산업계도 공급망 전략을 현지 중심으로 전환할 필요성이 커지고 있다는 게 회사 측 설명이다.

한화에어로스페이스는 협력사의 해외 진출을 위해 해외 전시회 공동 참가를 통한 판로 개척과 해외 연구개발(R&D)·생산·물류 인프라 공유, 수출금융, 현지 정착에 필요한 인력·기술 지원 등을 제공할 계획이다.

창정비·군수지원(MRO) 분야에서는 국내 협력사를 현지 파트너로 지정해 해외 시장에서 장기적인 사업 기회를 확보할 수 있도록 지원할 방침이다.

협력사가 신기술 개발이나 부품 국산화 과제를 직접 제안하는 R&D 지원제도도 운영한다. 선정된 과제에는 개발비와 시설투자를 지원하고 성과가 검증될 경우 양산 참여 우선권을 부여할 예정이다.

한화에어로스페이스는 지난해 10월 서울 국제 항공우주 및 방위산업 전시회(ADEX)에 이어 올해 6월 프랑스 파리에서 열린 방산 전시회 '유로사토리 2026'에서도 상생협력관을 운영하며 협력사와 주요 제품을 해외 시장에 소개했다.

이날 총회에서는 박현도 서강대 유로메나(EURO·MENA)연구소 교수의 '글로벌 방산시장 변화와 수출전략' 특강과 19개 우수 협력사에 대한 시상식도 진행됐다.

신임 상생협력협의회장으로 선임된 박원철 대원기전 대표는 "협력사 단독으로는 넘기 힘들었던 해외 시장의 문턱을 한화에어로스페이스와 함께 넘을 것으로 기대한다"며 "자체 경쟁력을 강화해 글로벌 방산 공급망의 한 축을 담당하겠다"고 말했다.

이부환 한화에어로스페이스 대표는 "올해는 협력사와 함께 글로벌 공급망에 본격 진출하는 원년"이라며 "국내 협력사가 한화의 해외 네트워크를 발판으로 세계 시장에서 독자적인 경쟁력을 갖춘 기업으로 성장하도록 지원하겠다"고 말했다.

heoneykim@newspim.com