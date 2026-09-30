[뉴스핌 뉴스레터 Today ANDA] 9월30일

AI 핵심 요약beta
- 30일 뉴스레터 투데이 ANDA가 발행했다
- 조선·효성重 실적과 국세수입 전망 다뤘다
- 알래스카 LNG·청년미래적금도 소개했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] '투데이 ANDA'는 뉴스핌 편집국이 생산한 경제정책 산업 금융 증시 부동산 생활경제 기사 중 알토란을 엄선한 것입니다. 월요일부터 금요일까지 오후 4시에 배달됩니다. 이것만 읽어도 대한민국 경제 흐름에 발맞출 수 있습니다.
30일 배달된 '투데이 ANDA' 뉴스레터에는 ▲[중후장대 실적] 고선가·AI 전력망이 밀고 끌었다...조선 3사·효성重 '고속 질주' ▲"韓, 알래스카 LNG사업에 73조 투입"...트럼프, 이르면 30일 발표 ▲李대통령 "자주국방은 곧 주권"…마지막 국산 이지스함 진수 ▲최대 19.4% 이자 효과 '청년미래적금' 2차 모집…10월 7일부터 신청 ▲올해 국세수입 478.6조 전망…추경때 예상보다 63.2조 더 걷힌다 등 다양한 기사가 있습니다.
'투데이 ANDA' 외에도 1주일에 한 번씩 정해진 요일에 보내드리는 뉴스레터도 있습니다.