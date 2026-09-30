최대 19.4% 이자 효과 '청년미래적금' 2차 모집…10월 7일부터 신청

10월 7~16일 신청·11월 16~27일 계좌개설, 첫 이틀 출생연도 홀짝제

신청 단계서 가입유형 직접 선택…사전심사·이의신청 절차 신설

청년도약계좌 가입자 '특별중도해지' 후 갈아타기 기회 추가 제공

2027년 예산 확정 시 3차 모집 진행…기존 가입자 소급 인상 검토

[서울=뉴스핌] 김양섭 기자 = 금융위원회와 서민금융진흥원이 다음달 7일부터 '청년미래적금' 2차 가입신청을 접수한다. 이번 모집에서는 신청자가 본인의 가입유형을 직접 선택하고 사전심사 및 이의신청 절차가 마련되는 등 가입심사 절차가 한층 보완됐다. 기존 청년도약계좌 가입자를 위한 '갈아타기' 기회도 추가로 제공된다.

◆ 10월 7~16일 가입신청…실질 금리 최대 19.4% 효과

[자료=금융위]

30일 금융위원회에 따르면 청년미래적금 2차 가입신청은 10월 7일부터 16일까지(토·일·공휴일 제외) 진행된다. 신청 첫 이틀인 7일과 8일에는 원활한 신청을 위해 출생연도 끝자리에 따른 홀짝제로 운영하며, 12일부터 16일까지는 제한 없이 누구나 신청할 수 있다. 선착순 접수가 아니므로 기간 내 신청하면 누구나 동일하게 심사를 받는다. 다만 카카오뱅크는 최대 10만좌 한도로 모집하며 첫 이틀간 일일 5만좌 범위에서 접수한다.

가입 대상은 계좌개설 기간 기준 만 19~34세 청년(1991년 11월 17일생~2007년 11월 27일생)이다. 병역을 이행한 경우 최대 6년까지 연령 계산에서 차감해 적용한다. 소득 요건은 직전년도(2025년) 총급여 7500만원 이하(종합소득 6300만원 이하) 또는 연매출 3억원 이하 소상공인이면서 가구 중위소득 200% 이하(맞벌이 2인 가구 250% 이하)를 충족해야 한다.

청년미래적금은 매월 최대 50만원 한도 내에서 자유롭게 납입하는 3년 만기 자유적립식 상품이다. 정부가 납입금에 매칭해 기여금(일반형 6%, 우대형 12%)을 지급하고 이자소득 비과세 혜택을 부여한다. 단, 총급여 6000만원 초과~7500만원 이하(종합소득 4800만원 초과~6300만원 이하) 구간은 정부 기여금 대상에서 제외되며 비과세 세제혜택만 적용된다.

금리는 기본 5%에 우대금리 최대 2~3%를 더해 3년 고정금리로 적용된다. 세부조건은 은행연합회 소비자포털에서 비교 확인할 수 있다. 취급기관은 농협, 신한, 우리, 하나, 기업, 국민, 수협, iM, 부산, 광주, 전북, 경남, 카카오, 우정사업본부 등 14곳이다. 토스뱅크는 3차 모집부터 참여할 예정이다.

정부 기여금과 비과세 혜택을 고려한 실질 가입효과는 금리 8% 가정 시 일반형 기준 최대 14.4%, 우대형 기준 최대 19.4% 수준(단리 기준) 적금상품에 가입하는 것과 유사한 효과를 낸다.

[자료=금융위]

◆ 신청자 가입유형 직접 선택…사전심사·이의신청 절차 도입

이번 2차 모집부터는 신청자가 가입신청 단계에서 본인의 가입유형을 직접 선택해야 한다. 신청자는 취급기관 모바일 앱에서 ▲일반소득자 ▲중소기업 재직자 ▲소상공인 중 본인에게 해당하는 유형을 선택해 접수한다.

특히 소상공인 자격(매출액 심사)으로 가입을 희망하는 청년은 가입신청 전에 중소기업현황정보시스템을 통해 운영 중인 모든 사업장의 '소상공인확인서'를 미리 발급받아야 한다. 유효기간(1년)이 지난 확인서는 활용할 수 없으며, 우대형 이의신청 접수 마감일(11월 5일 잠정) 전까지 발급이 완료되지 않을 경우 종합소득 기준으로만 심사가 진행된다.

가입 심사는 10월 19일부터 11월 13일까지 진행된다. 관계기관 전산 연계를 통해 별도 서류 제출 없이 심사가 이뤄지나, 육아휴직급여·군장병급여 증빙이나 가족관계증명서 등 추가 정보 확인이 필요한 경우 서류 제출을 요청할 수 있다.

아울러 신청자가 선택한 유형과 심사 결과를 비교·확인할 수 있도록 10월 30일부터 11월 2일까지(잠정) 사전심사 결과를 안내하고, 11월 2일부터 5일까지(잠정) 이의신청 기회를 부여한다. 최종 결과는 11월 12~13일 개별 통보되며, 가입 승인을 받은 청년은 11월 16일부터 27일까지 계좌를 개설해 납입을 시작하면 된다.

기초군사훈련 중인 군 입영 장병도 훈련소 내에서 스마트폰 비대면 신청을 통해 가입할 수 있도록 지원한다. 복무 중인 장병 역시 전년도 과세대상 소득이나 일부 비과세 소득(육아휴직급여, 군 장병급여)이 있고 소득요건을 충족하면 일반형으로 가입이 가능하다.

◆ 청년도약계좌서 '손실 없이' 갈아타기…내년 예산안 확정되면 3차 모집

1차 모집 당시 기회를 놓친 청년들을 위해 청년도약계좌에서 청년미래적금으로의 '갈아타기' 절차도 추가로 허용된다. 두 상품 간 중복 가입은 불가능하지만, 청년미래적금 가입을 목적으로 청년도약계좌를 해지할 경우 '특별중도해지'로 인정받아 기존 납입금에 대한 정부 기여금과 이자소득 비과세 혜택을 유지할 수 있다.

갈아타기를 원하는 청년은 우선 청년미래적금 가입 신청 및 심사를 완료해 안내를 받은 뒤 청년미래적금 계좌를 먼저 개설해야 한다. 이후 계좌개설 기간(11월 16~27일) 내에 기존 청년도약계좌 취급은행 앱에서 특별중도해지를 직접 신청해야 한다. 특별중도해지 절차가 완료되면 다음 영업일 오전 9시부터 청년미래적금 납입이 시작된다.

개설 기간 내 특별중도해지를 완료하지 않으면 기존 청년도약계좌가 그대로 유지되고 청년미래적금 계좌는 납입중지 처리돼 반드시 해지해야 한다. 청년미래적금을 중도해지할 경우 해지 시점 기준 2개월 후부터 재신청이 가능하며, 재가입 시 정부 기여금 지급비율은 기존 가입기간을 감안한 조정비율에 따라 일부 차감된다.

한편 금융위는 가입대상 확대 및 우대형 지급비율 상향 등을 담은 2027년 청년미래적금 정부 예산안이 국회 심의를 통해 확정될 경우, 가입심사 체계 및 제도 정비를 거쳐 3차 모집을 진행할 방침이다. 2027년 예산안이 확정되면 기존 청년미래적금 가입자에게도 상향된 우대형 기여금 등을 소급해 지급할 계획이다.

[사진=금융위원회]

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