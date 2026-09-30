공무상 재해 공무원 일상·직무복귀 돕는다…'전담 관리자' 개선방안 논의

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인사처, 6월부터 전담 관리자 사업 시범운영

[서울=뉴스핌] 김지나 기자 = 업무 중 다치거나 질병을 얻은 공무원의 재활과 직무 복귀를 지원하는 '전담 관리자(코디네이터)' 제도의 개선 방안을 논의하는 자리가 마련됐다.

인사혁신처는 지난 6월부터 시범 운영하고 있는 '공상 공무원 전담 관리자 사업'의 운영 현황을 점검하기 위한 간담회를 개최했다고 30일 밝혔다.

정부세종청사 인사혁신처 전경. [사진=뉴스핌DB]

전담 관리자 사업은 공무상 재해를 입은 공무원이 치료 이후 일상과 직무에 원활하게 복귀할 수 있도록 상담과 정보 제공, 맞춤형 서비스 연계 등을 지원하는 제도다.

올해는 다양한 직군에서 약 30년간 근무한 퇴직공무원 3명이 전담 관리자로 위촉돼 활동하고 있다.

이날 간담회에는 인사처와 공무원연금공단 관계자, 전담 관리자 등이 참석해 활동 현황과 주요 지원 사례를 공유했다. 상담 과정에서 겪는 어려움과 운영상 개선사항, 지원을 받은 공무원들의 반응 등에 대해서도 의견을 나눴다.

실제 복잡한 행정 절차와 재활·직무복귀 지원 서비스에 대한 정보 부족, 사회적 단절 등으로 어려움을 겪던 공상 공무원을 지원한 사례도 소개됐다.

한 전담 관리자는 해당 공무원에게 재활급여 수급 및 재활병원 이용 방법을 안내하고 심리상담 서비스와 일상·직무복귀 지원 프로그램을 연계하는 등 상황에 맞는 지원을 제공했다고 설명했다.

현장에서 활동하는 전담 관리자에 대한 지원을 강화해야 한다는 의견도 나왔다. 한 전담 관리자는 사전 교육을 받더라도 실제 상담 과정에서 추가적인 궁금증이 생길 수 있다며 실시간으로 문의하고 답변받을 수 있는 시스템이 필요하다고 제안했다.

인사처는 이번 간담회에서 나온 의견 등을 토대로 사업을 보완할 방침이다. 전담 관리자 사업을 오는 11월까지 시범 운영한 뒤 운영 결과와 현장 의견을 바탕으로 전담 관리자의 역할과 운영 방식 등을 구체화할 계획이다.

김정연 인사처 재해보상정책관은 "이번 시범운영을 통해 현장 의견을 면밀하게 살펴보고 공무상 재해를 입은 공무원에게 실질적 도움이 될 수 있도록 사업을 지속적으로 보완해 나가겠다"고 말했다.

abc123@newspim.com