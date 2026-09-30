윤호중 행안부 장관, 국정자원 대전본원 점검…2028년까지 97개 시스템 재해복구체계 구축

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지난해 배터리 화재 이후 복구·안전관리 현황 점검

[서울=뉴스핌] 김지나 기자 = 윤호중 행정안전부 장관이 지난해 배터리 화재가 발생한 국가정보자원관리원 대전본원을 찾아 전산실 복구 상황과 디지털 안전관리 체계를 점검했다. 정부는 오는 2028년까지 대전센터의 97개 주요 정보시스템에 대한 재해복구체계(DR)를 단계적으로 구축한다.

행정안전부는 윤 장관이 30일 국정자원 대전본원을 방문해 지난해 9월 발생한 화재 이후 추진해 온 후속 조치 이행 상황을 점검했다고 밝혔다.

행정안전부 로고. [사진=행정안전부]

윤 장관은 화재 피해를 입은 전산실의 단계별 복구 현황을 살피고 정보시스템의 정상 가동 여부를 확인했다. 디지털 안전 및 보안 관제 현황과 재난·장애 발생 시 즉각 대응하기 위한 24시간 모니터링 체계도 점검했다.

특히 지난해 화재의 주요 원인으로 추정된 배터리 시설의 안전성을 높이기 위해 전산실 내부에 있던 배터리를 분리·이전하는 조치가 완료됐는지 현장에서 확인했다.

행안부는 2030년으로 예정된 대전센터 폐쇄에도 대비하고 있다. 윤 장관은 이날 주요 정보시스템 이관 방안과 데이터 백업, 대체 인프라 구축 등 중장기 안정화 대책을 보고받았다.

재난 발생 시 행정서비스를 신속하게 복구하기 위한 재해복구체계 구축 상황도 집중 점검했다. 대전센터와 공주 백업센터 사이의 실시간 데이터 복제 체계 구축 진행 상황도 살폈다.

행안부는 올해 대전센터에서 운영하는 97개 주요 정보시스템의 재해복구시스템 구축 계획을 수립하고 2028년까지 단계적으로 구축할 계획이다.

윤 장관은 "지난해 화재 사고를 계기로 국가 정보자원 관리의 패러다임을 근본적으로 전환하고, 어떠한 재난에도 흔들리지 않는 행정서비스 기반을 구축하는 데 전력을 다해 왔다"며 "2030년 대전센터 폐쇄에 따른 대안을 면밀히 준비하고 재해복구체계를 차질 없이 완성해 국민이 신뢰할 수 있는 안정적인 행정서비스 체계를 확립하겠다"고 말했다.

abc123@newspim.com