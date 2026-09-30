종근당홀딩스, '종근당고촌 예술지상' 기획전 개최

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[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 종근당홀딩스는 다음 달 1일부터 12일까지 서울 종로구 세종문화회관 미술관 2관에서 '제13회 종근당고촌 예술지상 기획전'을 개최한다고 30일 밝혔다.

이번 기획전에는 '종근당고촌 예술지상 2024'에 선정된 박노완, 박웅규, 장파 작가가 지난 3년간 창작한 회화 작품 43점이 전시된다.

제13회 종근당고촌 예술지상 기획전 개최 포스터 [사진=종근당홀딩스]

박노완 작가는 이미지를 그리고 녹이고 닦아내는 과정을 통해 일상의 풍경과 디지털 이미지 경험을 재구성한 작품을 선보인다. 박웅규 작가는 벌레와 곤충, 종교적 도상 등을 활용해 현실과 인간의 정체성을 표현했다. 장파 작가는 여성의 신체 등을 쉐이프드 캔버스에 담아 색채와 표면의 질감을 강조했다.

2012년 시작한 종근당고촌 예술지상은 신진 미술작가의 창작 활동을 지원하는 프로그램이다. 매년 작가 3명을 선정해 3년간 매년 1000만원의 창작지원금을 지급하고 지원 3년 차에는 기획전을 개최한다. 지금까지 총 45명의 작가를 지원했다.

이번 기획전은 온라인에서도 관람할 수 있다. 종근당홀딩스는 2021년부터 운영해 온 가상현실(VR) 온라인 전시를 이번에도 함께 진행한다. 종근당고촌 예술지상 홈페이지를 통해 PC와 모바일 기기로 작품을 감상할 수 있으며 온라인 전시는 오프라인 전시 종료 이후에도 계속 운영된다.

종근당홀딩스 관계자는 "이번 기획전은 세 작가가 3년간 구축해 온 각기 다른 회화 세계를 한자리에서 만날 수 있는 기회"라며 "앞으로도 신예 작가들의 창작 활동을 꾸준히 지원해 나갈 것"이라고 말했다.

sykim@newspim.com