대구시, 시민 사회 변화 인식 조사... 2026년 대구사회조사 실시

AI 핵심 요약beta
- 대구시가 17일 2026년 대구사회조사를 실시한다고 밝혔다.
- 이번 조사는 19일부터 23일까지 표본 9000가구를 조사했다.
- 삶의 질·안전 등 55개 항목을 조사해 12월 공표한다.
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주관적 웰빙·인구·가족·가구·생활환경 등 7개 부문 55개 항목 조사
[대구=뉴스핌] 남효선 기자 = 대구시가 '2026년 대구사회조사'를 실시한다. 조사 기간은 이달 19일부터 23일까지다.
이번 조사는 시민들의 삶의 질과 사회 변화에 대한 인식을 종합적으로 파악해 지역 특성을 반영한 정책 수립의 기초자료로 활용하기 위해서다.
17일 대구시에 따르면 이번 사회조사는 표본 9000가구의 15세 이상 가구원을 대상으로 조사원 방문 또는 인터넷 조사 방식으로 진행된다.
대구사회조사는 통계법에 따른 국가승인통계로 2011년부터 매년 실시하고 있다. 시민들의 생활상과 가치관, 지역사회에 대한 인식 변화를 지속적으로 조사해 시민의 정책 수요를 파악하는 대표적인 지역 통계이다. 올해는 ▲주관적 웰빙▲인구▲가족·가구▲건강▲생활환경▲안전▲사회통합 7개 부문 55개 항목을 조사한다.
특히 개인의 삶의 만족도뿐 아니라 가족과 공동체, 생활환경, 안전에 대한 인식까지 폭넓게 조사해 변화하는 사회환경과 시민의 정책 수요를 다각적으로 파악할 계획이다. 조사는 전문 조사원이 가구를 직접 방문하는 면접 조사 방식으로 진행되며 응답자의 편의를 위해 8월 19일부터 9월 9일까지 인터넷 조사도 함께 실시한다.
조사 관련 문의는 전담 콜센터를 통해 가능하며 콜센터는 조사 기간 중 평일(월~금) 오전 10시부터 오후 6시까지 운영된다. 수집된 모든 조사 내용은 통계법에 따라 통계 작성 목적으로만 활용되며 개인정보와 응답 내용은 철저히 보호된다. 조사 결과는 종합 분석을 거쳐 12월에 공표될 예정이다.
오준혁 대구시 기획조정실장은 "대구사회조사는 시민이 체감하는 삶의 질과 지역사회의 변화를 정확하게 파악해 시민 중심의 정책을 설계하기 위한 중요한 기초자료"라며 "보다 신뢰도 높은 통계가 작성될 수 있도록 시민들의 적극적인 참여"를 당부했다.
nulcheon@newspim.com