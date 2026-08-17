[인도증시] 고유가 지속에 투심 약화, 하락...실적 따라 주가 흐름 엇갈려

AI 핵심 요약beta
- 17일 인도 증시는 중동 분쟁 우려와 유가 상승에 하락했다.
- 센섹스30은 0.36%, 니프티50은 0.32% 내렸다.
- 기술주와 실적 부진 종목이 약세였고 일부 종목은 급등했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
니프티50(NIFTY50) 24,287.65(-78.35, -0.32%)
[방콕=뉴스핌] 홍우리 특파원 = 17일 인도 증시는 하락했다. 중동 분쟁 종식을 위한 진전이 없는 데다 유가 상승과 해외 투자자들의 지속적인 매도세로 투자 심리가 불안정해지면서 부진한 흐름을 이어갔다.
센섹스30 지수는 0.36% 하락한 7만 7,728.16포인트, 니프티50 지수는 0.32% 내린 2만 4,287.65포인트로 거래를 마쳤다.
센섹스 지수는 지난 5거래일 중 4일 동안, 니프티50 지수는 5거래일 연속 하락세를 기록했다고 로이터는 지적했다.
업종별 실적을 살펴보면, 기술주(니프티 IT지수)가 1.75% 급락하며 가장 큰 하락세를 보였다. 소비재, 내구소비재, 제약, 공공은행, 자동차 업종도 모두 최대 1%까지 하락했다. 반면 부동산, 금속, 미디어, 민영은행 업종은 각각 1% 내외 상승했다.
미국과 이란 간 협상이 교착 상태에 빠지면서 호르무즈 해협 재개방을 위한 단기 합의에 대한 기대감이 약화됐다. 이로 인해 유가가 높은 수준을 유지하면서 브렌트유 선물 가격은 배럴당 90달러에 근접했다.
2026/27 회계연도(2026년 4월~2027년 3월) 1분기 실적 부진을 보고한 기업들의 주가가 하락했다.
슈나이더 일렉트릭(Schneider Electric)은 4~6월 분기 순이익이 비용 증가의 영향으로 70% 급감했다고 발표한 뒤 11.5% 급락, 니프티500 종목 중 최대 낙폭을 기록했다.
벨라이즈 인더스트리즈(Belrise Industries Ltd)도 1분기 실적 부진으로 투자자들의 실망감을 키우며 7% 이상 밀렸다.
NMDC 스틸(NMDC Steel)은 1분기 영업이익이 시장 전망치를 하회하자 5.8% 하락했고, 아디트야 인포테크(Aditya Infotech)도 5% 내렸다.
반면, IPCA 래버러토리즈(IPCA Laboratories Ltd)는 8% 이상 급등했다. 1분기 실적 발표 이후 증권사들이 기업에 대해 낙관적인 전망을 유지한 것이 긍정적 영향을 미쳤다.
국영 구리광산 기업인 힌두스탄 코퍼(Hindustan Copper)는 국제 구리 가격 상승에 힘입어 7.7% 이상 급등했다.
예상보다 양호한 1분기 실적을 발표한 PTC 인더스트리즈(PTC Industries)도 7% 이상, 이녹스 윈드(Inox Wind)는 매수세에 힘입어 6% 이상 상승했다.
hongwoori84@newspim.com