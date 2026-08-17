[베트남 증시] 한달래 최저 유동성, 하락...빈그룹株에 外人 매도세 지속

AI 핵심 요약beta
- 17일 베트남 증시가 유동성 부진 속 하락했다.
- 호찌민 VN지수는 0.09% 내린 1727.46포인트였다.
- 외국인 매도 우위 속 에너지는 선방했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
HNX지수(하노이증권거래소) 278.64(-1.35, -0.48%)
[방콕=뉴스핌] 홍우리 특파원 = 17일 베트남 증시는 하락했다. 유동성이 계속해서 부진한 가운데 지속적인 변동성을 보였다.
호찌민 VN지수는 0.09% 하락한 1,727.46포인트, 하노이 HNX지수는 0.48% 내린 278.64포인트로 거래를 마쳤다.
이날 거래에서 가장 눈에 띄는 점은 유동성 급감이었다. 오전 거래 시간 동안 거래액은 6조 동(약 3,246억 원)에 그쳤고, 오후 거래에서도 자금 유입이 더디게 이루어지며 전체 거래소 거래액이 15조 동에 불과했다. 이는 전 거래일 대비 약 30% 급감한 것이자, 최근 한 달 동안의 최저치다.
호찌민 거래소 거래액만 약 10조 5,000억 동으로, 7월 17일 이후 최저치를 기록했다. 이러한 유동성 수준은 급격한 조정 이후 투자자들의 신중한 태도를 여실히 보여주는 것이며, 자본이 아직 충분한 신뢰를 회복하지 못한 상태이지만, 매도 압력 또한 이전 거래일만큼 강하지는 않다고 뱅킹 타임스는 지적했다.
외국인 투자자 측면에서도 매수와 매도 모두 거래량이 감소한 가운데, 매도세가 우세했다. 호찌민 거래소에서는 빈그룹 계열의 VIC(Vingroup Joint Stock Company)와 VHM(Vinhomes) 등을 중심으로 6,000억 동의 순매도를 기록했고, 하노이 거래소에서도 11억 1,000만 동 규모의 순매도가 나타났다.
다만, 일부 대형주에서 저가 매수세가 나타나면서 매도 압력이 완화됐다. GAS(PetroVietnam Gas Joint Stock Corporation), STB(Saigon Thuong Tin Commercial Joint Stock Bank) 등이 지수 회복을 견인했다.
대부분의 업종에서 분산된 움직임을 보인 가운데, 에너지 부문이 지수 낙폭을 제한했다. BSR(Petrovietnam Refining And Petrochemical Corporation), PLX(Petrolimex), PVD(PetroVietnam Drilling Well Services Corporation), OIL(PetroVietnam Oil Corporation) 등에 대한 매수세가 강했다.
반면, 헬스케어 부문이 최대폭으로 하락했고, 금융 부문 역시 VCB(Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam), TCB(Techcombank), VPB(Vietnam Prosperity Joint Stock Commercial Bank), MBB(Military Commercial Joint Stock Bank) 등의 하락세로 약세를 보였다.
hongwoori84@newspim.com