[뉴스핌 뉴스레터 Today ANDA] 5월 12일

AI 핵심 요약beta
- 뉴스핌 편집국이 12일 경제정책·산업·금융·증시·부동산·생활경제 기사를 엄선한 '투데이 ANDA' 뉴스레터를 배달했다.
- 이번 호에는 강남권 실거주 유예 확대, 한국 주식시장 저평가 우려, AI 초과이윤 국민배당금제 등 다양한 경제 이슈가 담겼다.
- 월요일부터 금요일 오후 4시에 정기 배달되는 이 뉴스레터를 통해 대한민국 경제 흐름을 파악할 수 있다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] '투데이 ANDA'는 뉴스핌 편집국이 생산한 경제정책 산업 금융 증시 부동산 생활경제 기사 중 알토란을 엄선한 것입니다. 월요일부터 금요일까지 오후 4시에 배달됩니다. 이것만 읽어도 대한민국 경제 흐름에 발맞출 수 있습니다.
12일 배달된 '투데이 ANDA' 뉴스레터에는 ▲매물품귀 우려에 실거주 유예 확대..."강남권 등 핵심지는 효과 적을 것" ▲李대통령 "韓 주식시장, 억울하게 저평가…'코리아 프리미엄' 꼭 만들어야" ▲김용범 "AI 초과이윤 국민에 돌려줘야...'국민 배당금제' 필요" ▲KDI "경기 회복세 확인"…중동전쟁발 물가 충격은 부담 ▲미·이란 협상 교착 속 강대강 대치...다시 전운 감도는 호르무즈 등 다양한 기사가 있습니다.
'투데이 ANDA' 외에도 1주일에 한 번씩 정해진 요일에 보내드리는 뉴스레터도 있습니다.
연예 스포츠 뉴스를 엮은 'K스타 월드스타'는 토요일 오후 3시에 주1회 찾아갑니다.