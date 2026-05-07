[뉴스핌 뉴스레터 Today ANDA] 5월7일

AI 핵심 요약beta
- 뉴스핌이 7일 '투데이 ANDA' 뉴스레터를 배달했다.
- 비엔비디아 랠리, 한덕수 2심 징역 15년 등 기사를 엄선했다.
- 월~금 오후 4시 배송으로 경제 흐름 파악 가능하다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] '투데이 ANDA'는 뉴스핌 편집국이 생산한 경제정책 산업 금융 증시 부동산 생활경제 기사 중 알토란을 엄선한 것입니다. 월요일부터 금요일까지 오후 4시에 배달됩니다. 이것만 읽어도 대한민국 경제 흐름에 발맞출 수 있습니다.
7일 배달된 '투데이 ANDA' 뉴스레터에는 ▲"GPU 독주 시대 끝났다"...'추론'이 불러온 非엔비디아 랠리 ▲한덕수, 2심도 '내란 가담' 인정…형량은 대폭 줄어 '징역 15년' ▲노조엔 "손배소" 경영진엔 "해임"…삼성전자 주주, 노사 동시 압박 ▲주식 1만원 올라도 소비 130원 증가 그쳐...한은 "부동산 잡아야, 자산 효과 늘어" ▲기초연금, 정부 예산 3.4% 삼켰다…9년 만에 66.67% 증가 등 다양한 기사가 있습니다.
'투데이 ANDA' 외에도 1주일에 한 번씩 정해진 요일에 보내드리는 뉴스레터도 있습니다.
연예 스포츠 뉴스를 엮은 'K스타 월드스타'는 토요일 오후 3시에 주1회 찾아갑니다.