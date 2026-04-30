[뉴스핌 뉴스레터 Today ANDA] 4월 30일

AI 핵심 요약beta
- 뉴스핌 편집국이 30일 투데이 ANDA 뉴스레터를 배달했다.
- 이재 대통령이 삼성전자 노조 과도한 요구를 비판했다.
- 삼성전자 1분기 영업익 57.2조로 사상 최대를 기록했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] '투데이 ANDA'는 뉴스핌 편집국이 생산한 경제정책 산업 금융 증시 부동산 생활경제 기사 중 알토란을 엄선한 것입니다. 월요일부터 금요일까지 오후 4시에 배달됩니다. 이것만 읽어도 대한민국 경제 흐름에 발맞출 수 있습니다.
30일 배달된 '투데이 ANDA' 뉴스레터에는 ▲李대통령, 삼성전자 노조 겨냥했나..."나만 살자식 과도한 요구 안돼" ▲삼성전자 '현금 실탄' 147조 장전... AI 투자·배당 여력 역대급 ▲삼성전자, 1Q 영업익 57.2조 '사상 최대'…반도체만 53.7조 벌었다 ▲[6·3 선거] 청와대 참모 13명 중 6명 경선 고배…본선 전부터 '살벌한' 성적표 ▲[르포] 고유가 여파 '꽃플레이션'..."가정의 달 꽃 선물 어렵네" 등 다양한 기사가 있습니다.
'투데이 ANDA' 외에도 1주일에 한 번씩 정해진 요일에 보내드리는 뉴스레터도 있습니다.
연예 스포츠 뉴스를 엮은 'K스타 월드스타'는 토요일 오후 3시에 주1회 찾아갑니다.