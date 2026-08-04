새만금 수변도시 단독주택용지 45필지 나온다…하반기 분양

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총 45필지, 2만3505㎡ 규모

주거전용 35필지·점포겸용 10필지 입찰

[서울=뉴스핌] 정영희 기자 = 새만금개발공사가 올 하반기 새만금 스마트 수변도시 후속 분양에 대한 준비에 나선다.

새만금 수변도시 조감도 [자료=새만금개발공사]

4일 새만금개발공사는 새만금 스마트 수변도시의 2026년 하반기 후속 분양을 앞두고 현장 홍보와 수요자 소통에 나선다고 밝혔다.

현장 행사는 오는 5일 KTX 익산역과 12일 전주고속버스터미널에서 각각 오전 10시부터 정오까지 진행된다. 호남권 주요 교통 요충지를 활용해 지역민과 잠재 수요자에게 스마트 수변도시의 개발계획과 후속 분양 정보를 알리기 위한 행사다.

공사는 지난해 KTX 익산역을 중심으로 진행했던 홍보 범위를 올해 전주고속버스터미널까지 넓혔다. 보다 많은 지역민을 직접 만나 스마트 수변도시의 가치와 향후 성장 가능성을 설명할 계획이다.

행사에는 나경균 사장을 비롯한 공사 경영진이 직접 참여해 시민들과 소통한다. 현장에는 1대1 맞춤형 상담 부스도 설치해 방문객의 분양 관련 문의에 답변할 예정이다.

공사는 행사에서 나온 실수요자 의견을 향후 분양 전략에 반영할 방침이다.

올해 하반기에는 주거전용 단독주택용지 35필지와 점포겸용 단독주택용지 10필지가 공급된다. 공급 면적은 주거전용 용지가 약 1만8763㎡, 점포겸용 용지가 약 4742㎡다.

전체 공급 규모는 45필지, 약 2만3505㎡다. 해당 용지는 한국자산관리공사의 전자자산처분시스템인 온비드를 통한 경쟁입찰 방식으로 공급된다.

현장 행사에서는 필지별 공급계획과 입찰 방식 등 후속 분양과 관련한 주요 정보를 안내할 예정이다.

나경균 새만금개발공사 사장은 "지난해 첫 분양에 보내준 높은 관심에 힘입어 올해 하반기 후속 분양도 차질 없이 준비하고 있다"며 "공사도 이러한 관심이 성공적인 후속 분양으로 이어질 수 있도록 준비에 최선을 다하겠다"고 말했다.

[AI 그래픽 생성=정영희 기자]

Q. 새만금개발공사가 현장 홍보행사를 여는 이유는 무엇인가요?

A. 새만금 스마트 수변도시의 2026년 하반기 후속 분양을 앞두고 지역민과 잠재 수요자에게 개발계획과 분양 정보를 알리고 현장 의견을 수렴하기 위해서입니다.

Q. 현장 홍보행사는 언제 어디에서 열리나요?

A. 오는 5일 KTX 익산역과 12일 전주고속버스터미널에서 각각 오전 10시부터 정오까지 진행됩니다. 올해는 지난해보다 홍보 범위를 넓혀 전주에서도 행사를 엽니다.

Q. 현장에서는 어떤 정보를 제공하나요?

A. 스마트 수변도시의 개발계획과 향후 성장 가능성, 필지별 공급계획, 입찰 방식 등 후속 분양 관련 정보를 안내합니다. 1대1 맞춤형 상담 부스도 운영해 방문객의 문의에 답변할 예정입니다.

Q. 올해 하반기에 공급되는 용지는 어느 정도인가요?

A. 주거전용 단독주택용지 35필지와 점포겸용 단독주택용지 10필지 등 총 45필지가 공급됩니다. 전체 공급 면적은 약 2만3505㎡입니다.

Q. 후속 분양은 어떤 방식으로 진행되나요?

A. 한국자산관리공사의 전자자산처분시스템인 온비드를 통한 경쟁입찰 방식으로 공급됩니다. 공사는 현장에서 나온 실수요자의 의견을 향후 분양 전략에도 반영할 계획입니다.

chulsoofriend@newspim.com