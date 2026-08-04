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20일부터 주담대 '원클릭 제출' 일부 중단, 일부 서류 직접 첨부해야

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  • 개인정보위가 20일 스크래핑 제한을 시행해 금융권이 공공기관과 사전협의를 완료해 대출정보 자동제출은 당분간 유지됐다.
  • 그러나 대법원이 가족관계등록정보 스크래핑 제한을 고수하면서 일부 주담대·개인사업자대출·상속예금 등은 고객이 증명서를 직접 제출해야 하게 됐다.
  • 은행권은 앱 첨부·공공마이데이터·공동 API 구축 등으로 비대면 대출 차질을 최소화하는 방안을 검토 중이다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

금융권, 대법원 외 공공기관과 사전 협의…서류 자동제출 대부분 유지
대법원은 제한 고수, 금융위·개보위·은행권 추가 협의
"불편에도 비대면 대출 중단은 없어, 공공 마이데이터·API 전환 추진"

[서울=뉴스핌] 전미옥 기자 = 오는 20일부터 일부 주택담보대출 신청 고객은 가족관계증명서를 직접 발급해 은행에 제출해야 한다. 금융권이 주요 공공기관을 상대로 사전 협의를 신청하면서 스크래핑 방식의 서류 자동 제출 서비스는 대부분 유지할 수 있게 됐지만, 대법원과의 협의는 사실상 불발됐기 때문이다.

4일 금융권에 따르면 은행과 핀테크 업체들은 지난달 31일까지 정부24와 국세청, 국민연금공단, 국민건강보험공단 등 공공시스템 운영기관의 정보를 기존 스크래핑 방식으로 계속 받기 위한 사전협의 신청을 완료했다.

앞서 개인정보위가 개인정보 유출과 과도한 수집 우려에 따라 오는 20일부터 스크래핑을 제한하고 공식 응용프로그램 인터페이스(API) 방식으로 전환하기로 한데 따른 것이다. 개인정보위는 API가 아직 충분히 구축되지 않아 당장 비대면 대출 등 금융 서비스에 차질이 생길 수 있다는 우려가 커지자, 지난달 31일까지 사전협의를 신청한 업체에는 협의가 끝날 때까지 기존 방식을 허용했다.

스크래핑은 고객 동의를 받아 금융회사가 공공기관에서 대출 심사에 필요한 정보를 자동으로 가져오는 방식이다. 고객이 주민등록등본이나 소득·재직증명서 등을 직접 발급해 제출하지 않아도 돼 비대면 대출, 대출비교서비스 등에 폭넓게 활용됐다.

금융회사들이 주요 공공기관을 대상으로 기한 내 사전협의 신청을 마치면서 소득·주민등록·건강보험 등 대출 관련 정보의 자동 제출은 당분간 유지될 수 있게 됐다.

이에 따라 스크래핑 방식으로 대출 비교 서비스를 운영하는 핀테크업계는 한숨돌리게 됐다. 핀테크 업체 관계자는 "데이터 제휴업체를 통해 사전협의를 신청해 현재 정보전송 방식을 유지할 수 있게 됐다"며 "20일 이후에도 대출비교 서비스는 정상적으로 제공될 예정"이라고 말했다.

그러나 대법원은 이번 사전협의 대상에서 제외, 금융당국·개인정보위와의 별도 협의에서도 합의점을 찾지 못해 일부 주담대 등 은행 업무에 영향을 미치게 됐다. 대법원이 오는 20일부터 가족관계증명서와 기본증명서 등 가족관계등록정보의 스크래핑을 제한한다는 입장을 고수하고 있기 때문이다.

개인정보위 관계자는 "금융당국과 함께 대법원에 정보전송 방식을 단계적으로 전환하는 방안을 검토해달라고 요청하는 등 협의를 진행 중에 있다"며 "최종적으로는 대법원의 판단에 달린 사안"이라고 말했다.

이에 따라 은행권은 고객이 대법원 연계 증명서를 직접 제출할 수 있도록 대체 절차 검토에 나선 상태다. 당장 오는 20일부터 가족관계증명서나 기본증명서 등이 필요한 일부 주담대와 개인사업자대출, 미성년자 계좌 개설, 상속예금 지급 등이 영향을 받을 수 있기 때문이다.

이때 해당 고객들은 직접 대법원 전자가족관계등록시스템 등에서 증명서를 발급한 뒤 은행 앱에 파일이나 사진으로 첨부해야 할 가능성이 크다. 공공 마이데이터나 전자문서지갑을 활용해 제출하는 방식도 대안으로 검토되고 있다.

시중은행 관계자는 "(대법원 스크래핑 제한으로)비대면 대출 자체가 중단되지는 않을 것"이라며 "일부 고객에 가족관계증명서 등 서류를 파일이나 사진으로 제출하는 절차가 추가돼 불편이 생길 수 있지만, 기존 앱에도 누락 서류를 첨부하는 기능이 있어 큰 차질은 없을 것으로 본다"고 말했다.

또 다른 은행 관계자는 "현재 신용대출 등 일부 상품에서 스크래핑 대신 공공 마이데이터를 통해 필요한 정보를 받고 있어 이를 주담대 등에 적용하는 방안을 살펴보고 있다"며 "은행권 공동 API 구축하는 방안도 추진할 예정"이라고 말했다

romeok@newspim.com

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검찰 수사권, 72년만에 막 내려 [서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 정부가 4일 국무회의에서 검사의 보완수사권 폐지를 핵심으로 한 형사소송법 개정안을 심의·의결했다. 1954년 형사소송법 제정 이후 72년간 이어졌던 검사의 수사권은 완전히 사라지게 됐다. 이재명 대통령은 이날 청와대에서 34차 국무회의를 주재하며 이같은 내용을 담은 형소법 개정안을 원안대로 심의·의결했다. 이를 포함해 25건의 법률공포안이 국무회의를 통과했다. 형소법 개정안은 검사의 직접 수사와 보완수사권을 전면 금지하는 내용이 핵심이다. 검사는 사법경찰관에게 보완수사를 요구할 수 있는 권한만 갖는다.  이재명 대통령이 4일 청와대에서 34회 국무회의를 주재하며 발언하고 있다. 2026.08.04 [사진=KTV] ◆중대한 위법수사·소추재량권 현저 일탈 '공소기각'  보완수사를 요구 받은 경찰은 요구받은 날로부터 1개월 안에 보완수사를 마치고 그 결과를 검사에게 알려야 한다. 수사 기간은 필요에 따라 최대 1개월 연장할 수 있다. 수사 과정에서의 모든 자료는 형사사법정보시스템(KICS)에 기록해야 한다. 범죄 피해자 보호를 위한 장치도 추가했다. 경찰이 사건을 불송치할 경우 고소인이나 피해자, 고발인이 이의를 신청할 수 있도록 했다. 이에 필요한 사건 기록 열람·등사 권한도 부여했다. 개정 형사소송법에는 ▲중대한 위법수사에 기해 공소가 제기됐을 때 ▲소추재량권을 현저히 일탈해 공소가 제기됐을 때 법원의 공소기각 판결 사유로 추가했다. 이같은 내용의 개정 형소법은 중대범죄수사청(중수청)과 공소청이 출범하는 10월 2일에 맞춰 함께 시행된다. 이 대통령은 그간 검찰의 보완수사권은 범죄 피해자 보호를 위해 예외적으로 존치할 필요가 있다는 입장을 견지하며 충분한 숙의를 요청했었다. 하지만 보완수사권 폐지가 당·정·청 불화와 집권 여당인 더불어민주당 내 계파 갈등으로 번지자 논의를 당에 맡겼다.  이후 민주당이 당론으로 보완수사권 폐지를 의결하고 국회 본회의에서 처리함에 따라 이 대통령은 재의요구권(거부권) 행사 없이 개정 형소법을 원안 그대로 심의·의결했다. 이재명 대통령이 4일 청와대에서 34회 국무회의를 주재하며 발언하고 있다. 2026.08.04 [사진=KTV] ◆집권 여당 민주당 8·17 전당대회 진행 중 전격 처리  특히 민주당의 차기 지도부를 선출하는 8·17 전당대회가 진행되는 상황에서 민주당의 강경 지지층 사이에서 보완수사권 전면 폐지 목소리가 컸다.  이에 따라 친명(친이재명) 김민석 당대표 후보에 부정적인 영향을 미칠 수 있다는 관측 속에 이날 보완수사권 전면 폐지를 골자로 한 형소법 개정안이 국무회의를 통과했다.  이 대통령은 이날 법안 심의 전 모두발언에서 "이 법률안이 위헌과 집행 불능, 국익 위배, 행정부 고유권한 침해 등 국회의 입법권을 부정할 만큼 심각한 상황이라고 보기는 어렵다"며 "거부권(재의요구권) 행사라고 하는 게 의견이 다르다고 할 수 있는 것은 아니다"라고 명확히 선을 그었다.  이 대통령은 "삼권분립 원칙에 따라 상대의 권한 행사 자체가 삼권분립에 위배되거나 헌정 질서에 위반된다고 해야 상대의 권한과 권능을 부정할 수 있다는 게 헌법학회 의견"이라며 "지금 상태로는 입법권을 부정할 정도에 이른다고 보기 어렵다"고 거부권 행사 불가 이유를 설명했다.   이날 국무회의에선 9회 지방선거 투표용지 부족 사태와 관련해 국민참정권 침해 의혹 진상규명을 위한 특별검사 임명에 관한 법률안(선관위 특검법)도 의결했다. 지난 6·3 지방선거에서 발생한 투표용지 부족 사태를 비롯한 선거관리 부실 의혹 진상을 규명하기 위한 특검이다. 특별검사는 국민추천위원회를 통해 추천된다. 특검팀은 모두 165명 안팎 규모로 꾸려지며 준비 기간을 포함해 최장 170일간 활동할 수 있다. pcjay@newspim.com 2026-08-04 14:21
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서울 첫 폭염중대경보 [서울=뉴스핌] 유재선 기자 = 서울 전역에 사상 처음으로 폭염중대경보가 내려지는 등 극심한 폭염이 수도권과 전라권 곳곳으로 확산하고 있다. 기상청은 4일 오전 11시를 기해 서울 전역에 폭염중대경보를 발효했다. 서울에 폭염중대경보가 내려진 것은 이번이 처음이다. [서울=뉴스핌] 장동규 기자 = 서울 전역에 '폭염중대경보'가 내려진 4일 서울 여의도 버스환승센터 앞 도로에 아지랑이가 피어오르고 있다. 2026.08.04 jk31@newspim.com 경기(고양·안성·파주남부·용인동북부·용인서북부·여주동남부·여주서부·오산·하남), 전북 전주, 전남(장성·곡성북부·곡성남부·순천·보성·여수·광양), 광주(광주동부) 등 수도권과 전라권 곳곳에도 폭염중대경보가 발효된 상태다. 폭염중대경보는 올해 신설된 폭염특보의 최상위 단계다. 일 최고체감온도가 35도 이상인 날이 이틀 이상 관측된 지역에서 하루라도 최고체감온도 38도 이상 또는 최고기온 39도 이상이 예상될 때 발표된다. 이날 오후 1시 기준 폭염중대경보 발효지역 일최고기온은 ▲가남(여주) 37.9도 ▲기흥구갈(용인) 37.5도 ▲금천(서울) 37.3도 ▲서운(안성) 37.3도 ▲광명노온 37.1도 등이다. 전라권에서도 ▲완산(전주) 37.9도 ▲조선대 38.3 ▲광양읍 38.0 ▲황전(순천) 37.7 ▲석곡(곡성) 37.3 ▲여수공항 37.1 ▲광주 36.7도까지 기온이 치솟았다. 기상청은 폭염중대경보가 내려진 지역에서는 필수 업무 외 모든 야외활동 즉시 중단을 권고하고 있다. 또 무더위쉼터와 그늘 등 시원한 곳으로 즉시 이동하고 수분을 충분히 보충하라고 권하고 있다. jason14@newspim.com 2026-08-04 13:49

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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