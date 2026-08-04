깊이가 다른 글로벌 투자 정보 GAM - 맛보기편 (8/4)

AI 핵심 요약beta
- 팔란티어가 4일 기업 종속 공포를 겨냥했다
- 애플이 4일 은퇴 하드웨어 임원 재영입했다
- 온세미가 4일 가이던스 상향에 시간외 반등했다
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고품격 글로벌 투자 매체 GAM(Global Asset Management)이 8월4일 제공한 콘텐츠입니다.
[반도체 진주, 일본서 캐다] 안 붙는 구리, 해결사는 한 곳 ①밀착제 독점 MEC
'AI에 잡아먹힌다'던 팔란티어의 되치기? 기업들 '종속 공포' 겨냥
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