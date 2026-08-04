깊이가 다른 글로벌 투자 정보 GAM - 맛보기편 (8/4)

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AI 핵심 요약

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  • 팔란티어가 4일 기업 종속 공포를 겨냥했다
  • 애플이 4일 은퇴 하드웨어 임원 재영입했다
  • 온세미가 4일 가이던스 상향에 시간외 반등했다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

큰 그림을 꿰뚫는 인사이트
숨은 기회 찾아내는 알짜 정보
손실 위험 알려주는 길잡이

고품격 글로벌 투자 매체 GAM(Global Asset Management)이 8월4일 제공한 콘텐츠입니다.

[반도체 진주, 일본서 캐다] 안 붙는 구리, 해결사는 한 곳 ①밀착제 독점 MEC

MEC 홈페이지 갈무리 [사진=MEC]



'AI에 잡아먹힌다'던 팔란티어의 되치기? 기업들 '종속 공포' 겨냥

미국 캘리포니아주 팔로알토에 있는 팔란티어 사무실 [사진=블룸버그통신]


[미국 특징주] 애플 새 사령탑 터너스, 은퇴한 하드웨어 임원 재영입

애플 팀 쿡 최고경영자(CEO, 좌)와 차기 CEO로 취임 예정인 존 터너스 [사진=블룸버그통신]



[미국 특징주] 온세미, 3분기 가이던스 기대치 상회…시간 외 6% 반등

체코에 있는 온세미 제조 시설의 클린룸에서 근무하는 직원들 [사진=블룸버그통신]


[미국 특징주] 보잉 유일했던 비관론자 항복…"2030년까지 주가 2배"

보잉 로고 [사진=블룸버그통신]


[미국 특징주] 트랙터 CNH "농기계 시장 2027년부터 회복"

CNH·디어·AGCO 등 농기계 업체의 연초 이후 주가 등락률 추이 [자료=블룸버그통신]


[미국 특징주] 애플, 인도발 훈풍…전자제품 추가 세제 혜택 소식

인도 벵갈루루에 있는 애플 매장 [사진=블룸버그통신]


[미국 특징주] 극장주 주가 들썩…스파이더맨·오디세이 쌍끌이

미국 뉴욕에 있는 AMC 영화관 [사진=블룸버그통신]

 

워시의 연준, 금리보다 유동성 궤적 ③ 인프라 섹터 구조적 수혜, 왜

콘스텔레이션 에너지 원자력 발전 시설 [사진=블룸버그]

 

[미국 특징주] 클로락스 '깜짝 실적' 퍼렐 인수·물류비 부담은 여전

슈퍼마켓에 진열된 클로락스 제품들 [사진=블룸버그]

 

[미국 특징주] 월풀, 이자 비용 부담으로 연간 이익 전망 하향

월풀 세탁기 [사진=블룸버그]

 

[일본 특징주] NTT데이터, AI 수요 급증에 컴퓨팅 용량 4배 확대

NTT 로고 [사진=블룸버그]

 

[미국 특징주] 야키라 캐피털, 피플에 MGM 인수 철회 촉구

MGM 리조트 주가 추이 [자료=블룸버그]

 

[미국 특징주] 윌리엄스, 최대 55억 달러에 모멘텀 미드스트림 인수

윌리엄스 주가 추이 [자료=블룸버그]

 

[미국 특징주] 얌 브랜즈, 타코벨 리콜 앞서 미시간주 보건당국 접촉

타코벨 드라이브 스루 [사진=블룸버그]

 

[미국 특징주] AWS 수장 "AI 학습에서 추론으로…잠재력 어마어마"

아마존웹서비스 [사진=블룸버그]

 

[미국 특징주] 캐터필러, 실적 발표 앞두고 'AI 수혜주' 열기 시험대

캐터필러 주가 추이 [자료=블룸버그]

 

[中 하드테크 IPO 빅뱅] ⑱쿤룬신, '바이두 AI제국' 성장엔진 A+H 상장

[사진 = 쿤룬신 공식 홈페이지] 쿤룬신(昆侖芯·KUNLUNXIN) 기업 홍보 이미지.

 

[중국 특징주] 'AMEC', AI·HBM 수혜 속 순이익 최대 311%↑전망

[사진 = AMEC 공식 홈페이지] 중국 대표 반도체 에칭(식각) 장비 업체 AMEC(中微公司 중미반도체 688012.SH)가 개발한 'Prismo UniMax 유기화학증착장비(MOCVD)' 제품.

 

[중국 특징주] 中 해양산업 질주, 해양플랜트 수주 세계 80% 장악

[AI 이미지 = 배상희 기자]

 

[중국 특징주] AI 시대 유리기판 패키징 부상, 中 디스플레이 업체 진출 확대

[AI 이미지 = 배상희 기자]

 

[중국 특징주] '오량액' 7월 자사주 1700억 매입, 누적 2100억 돌파

[사진 = 오량액 공식 홈페이지] 오량액이 생산하는 '경전 오량액'

 

[중국 특징주] CRO 대장주 '우시앱텍', H1 순익 최초 100억 위안 돌파

[사진=바이두] 중국 최대 의약품 위탁생산(CXO) 업체 약명강덕신약개발(우시앱텍 603259.SH/2359.HK) 로고 이미지.

 

[홍콩 특징주] 애플 공급사 '럭스쉐어' 광학 계열사 '럭스비젼', 홍콩상장 추진

[사진 = 럭스쉐어 공식 홈페이지] 중국 전자제품 위탁생산업체이자 대표적인 '애플 테마주'로 평가 받는 입신정밀(立訊精密∙럭스쉐어∙LUXSHARE 002475.SZ/2475.HK)이 2026년 7월 9일 홍콩증권거래소에 정식 상장했다.

 

[홍콩 특징주] 바이트댄스∙알리바바, AI 업무 통합으로 '상용화 가속'

바이트댄스의 더우바오 앱 [사진=블룸버그]

 

보잉 ① FAA의 737 맥스7 인증에 재고 '족쇄' 풀리나

미국 렌턴 보잉 제조 시설에 세워진 보잉 737 맥스 동체 [사진 = 블룸버그]


[미국 특징주] 브로드컴, EU 반독점 당국의 美 법률문서 요구 정지 신청 '기각'

브로드컴 로고 이미지 [사진=로이터 뉴스핌]


[유럽 특징주] 노보 노디스크, 일라이 릴리와의 비만치료제 경쟁서 반격

노보 노디스크의 경구용 비만 치료제 위고비 [사진=로이터 뉴스핌]


[미국 특징주] 스페이스X 첫 실적 발표에 머스크의 AI 투자가 시험대에

스페이스X [사진=로이터 뉴스핌]


[미국 특징주] 스트래티지, 비트코인·자사주 추가 매각...사업 개편에 속도

스트래티지(옛 마이크로스트래티지)의 마이클 세일러 회장 [사진=블룸버그통신]


[미국 특징주] 비자, 바이오캐치 24억달러에 인수…사이버보안 강화

비자 로고 [사진=로이터 뉴스핌]

 

[ETF 특징주] 유럽 기업들 3년래 최대 실적 성장에 웃는 VGK

유럽 기업 실적 전망치 상회 폭과 EPS 성장률 [자료=블룸버그]

 

[ETF 특징주] 구리 뛰자 CPER·COPX 동반 상승, 1년새 88%

구리 [사진=블룸버그]

 

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

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검찰 수사권, 72년만에 막 내려 [서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 정부가 4일 국무회의에서 검사의 보완수사권 폐지를 핵심으로 한 형사소송법 개정안을 심의·의결했다. 1954년 형사소송법 제정 이후 72년간 이어졌던 검사의 수사권은 완전히 사라지게 됐다. 이재명 대통령은 이날 청와대에서 34차 국무회의를 주재하며 이같은 내용을 담은 형소법 개정안을 원안대로 심의·의결했다. 이를 포함해 25건의 법률공포안이 국무회의를 통과했다. 형소법 개정안은 검사의 직접 수사와 보완수사권을 전면 금지하는 내용이 핵심이다. 검사는 사법경찰관에게 보완수사를 요구할 수 있는 권한만 갖는다.  이재명 대통령이 4일 청와대에서 34회 국무회의를 주재하며 발언하고 있다. 2026.08.04 [사진=KTV] ◆중대한 위법수사·소추재량권 현저 일탈 '공소기각'  보완수사를 요구 받은 경찰은 요구받은 날로부터 1개월 안에 보완수사를 마치고 그 결과를 검사에게 알려야 한다. 수사 기간은 필요에 따라 최대 1개월 연장할 수 있다. 수사 과정에서의 모든 자료는 형사사법정보시스템(KICS)에 기록해야 한다. 범죄 피해자 보호를 위한 장치도 추가했다. 경찰이 사건을 불송치할 경우 고소인이나 피해자, 고발인이 이의를 신청할 수 있도록 했다. 이에 필요한 사건 기록 열람·등사 권한도 부여했다. 개정 형사소송법에는 ▲중대한 위법수사에 기해 공소가 제기됐을 때 ▲소추재량권을 현저히 일탈해 공소가 제기됐을 때 법원의 공소기각 판결 사유로 추가했다. 이같은 내용의 개정 형소법은 중대범죄수사청(중수청)과 공소청이 출범하는 10월 2일에 맞춰 함께 시행된다. 이 대통령은 그간 검찰의 보완수사권은 범죄 피해자 보호를 위해 예외적으로 존치할 필요가 있다는 입장을 견지하며 충분한 숙의를 요청했었다. 하지만 보완수사권 폐지가 당·정·청 불화와 집권 여당인 더불어민주당 내 계파 갈등으로 번지자 논의를 당에 맡겼다.  이후 민주당이 당론으로 보완수사권 폐지를 의결하고 국회 본회의에서 처리함에 따라 이 대통령은 재의요구권(거부권) 행사 없이 개정 형소법을 원안 그대로 심의·의결했다. 이재명 대통령이 4일 청와대에서 34회 국무회의를 주재하며 발언하고 있다. 2026.08.04 [사진=KTV] ◆집권 여당 민주당 8·17 전당대회 진행 중 전격 처리  특히 민주당의 차기 지도부를 선출하는 8·17 전당대회가 진행되는 상황에서 민주당의 강경 지지층 사이에서 보완수사권 전면 폐지 목소리가 컸다.  이에 따라 친명(친이재명) 김민석 당대표 후보에 부정적인 영향을 미칠 수 있다는 관측 속에 이날 보완수사권 전면 폐지를 골자로 한 형소법 개정안이 국무회의를 통과했다.  이 대통령은 이날 법안 심의 전 모두발언에서 "이 법률안이 위헌과 집행 불능, 국익 위배, 행정부 고유권한 침해 등 국회의 입법권을 부정할 만큼 심각한 상황이라고 보기는 어렵다"며 "거부권(재의요구권) 행사라고 하는 게 의견이 다르다고 할 수 있는 것은 아니다"라고 명확히 선을 그었다.  이 대통령은 "삼권분립 원칙에 따라 상대의 권한 행사 자체가 삼권분립에 위배되거나 헌정 질서에 위반된다고 해야 상대의 권한과 권능을 부정할 수 있다는 게 헌법학회 의견"이라며 "지금 상태로는 입법권을 부정할 정도에 이른다고 보기 어렵다"고 거부권 행사 불가 이유를 설명했다.   이날 국무회의에선 9회 지방선거 투표용지 부족 사태와 관련해 국민참정권 침해 의혹 진상규명을 위한 특별검사 임명에 관한 법률안(선관위 특검법)도 의결했다. 지난 6·3 지방선거에서 발생한 투표용지 부족 사태를 비롯한 선거관리 부실 의혹 진상을 규명하기 위한 특검이다. 특별검사는 국민추천위원회를 통해 추천된다. 특검팀은 모두 165명 안팎 규모로 꾸려지며 준비 기간을 포함해 최장 170일간 활동할 수 있다. pcjay@newspim.com 2026-08-04 14:21
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서울 첫 폭염중대경보 [서울=뉴스핌] 유재선 기자 = 서울 전역에 사상 처음으로 폭염중대경보가 내려지는 등 극심한 폭염이 수도권과 전라권 곳곳으로 확산하고 있다. 기상청은 4일 오전 11시를 기해 서울 전역에 폭염중대경보를 발효했다. 서울에 폭염중대경보가 내려진 것은 이번이 처음이다. [서울=뉴스핌] 장동규 기자 = 서울 전역에 '폭염중대경보'가 내려진 4일 서울 여의도 버스환승센터 앞 도로에 아지랑이가 피어오르고 있다. 2026.08.04 jk31@newspim.com 경기(고양·안성·파주남부·용인동북부·용인서북부·여주동남부·여주서부·오산·하남), 전북 전주, 전남(장성·곡성북부·곡성남부·순천·보성·여수·광양), 광주(광주동부) 등 수도권과 전라권 곳곳에도 폭염중대경보가 발효된 상태다. 폭염중대경보는 올해 신설된 폭염특보의 최상위 단계다. 일 최고체감온도가 35도 이상인 날이 이틀 이상 관측된 지역에서 하루라도 최고체감온도 38도 이상 또는 최고기온 39도 이상이 예상될 때 발표된다. 이날 오후 1시 기준 폭염중대경보 발효지역 일최고기온은 ▲가남(여주) 37.9도 ▲기흥구갈(용인) 37.5도 ▲금천(서울) 37.3도 ▲서운(안성) 37.3도 ▲광명노온 37.1도 등이다. 전라권에서도 ▲완산(전주) 37.9도 ▲조선대 38.3 ▲광양읍 38.0 ▲황전(순천) 37.7 ▲석곡(곡성) 37.3 ▲여수공항 37.1 ▲광주 36.7도까지 기온이 치솟았다. 기상청은 폭염중대경보가 내려진 지역에서는 필수 업무 외 모든 야외활동 즉시 중단을 권고하고 있다. 또 무더위쉼터와 그늘 등 시원한 곳으로 즉시 이동하고 수분을 충분히 보충하라고 권하고 있다. jason14@newspim.com 2026-08-04 13:49

[주요포토]

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긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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