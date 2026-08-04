밸로프, 일본서 라스트오리진 피규어 판매

AI 핵심 요약beta
- 밸로프는 4일 일본서 IP 2차 저작물 사업을 확대했다.
- 라스트오리진 ‘간호사? 티타니아’ 피규어가 예약 1위를 했다.
- 밸로프는 공식 피규어·굿즈·라이선스 상품을 늘릴 계획이다.
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[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 밸로프가 자사 게임 지식재산권(IP)을 활용한 피규어와 굿즈 등 2차 저작물 사업을 일본 시장에서 확대하고 있다.
밸로프는 지난 6월 게임 IP 기반 2차 저작물 사업 확대 계획을 발표한 뒤 굿즈와 피규어 판매, 오프라인 행사 참가 등을 추진하고 있다고 4일 발표했다.
라스트오리진 캐릭터 '티타니아 프로스트'의 스킨을 기반으로 제작한 '간호사? 티타니아' 피규어는 일본 캐릭터·피규어 쇼핑몰 아미아미(AmiAmi)에서 예약 판매 종합 순위 1위를 기록했다.
회사에 따르면 이 제품은 복수의 피규어 전문 판매 사이트에서도 예약 판매 순위 1위에 올랐다. 예약 판매는 지난 7월 28일 종료됐다. 다만 구체적인 예약 판매 수량과 매출액은 공개하지 않았다.
밸로프는 일본 피규어·조형 행사 '원더 페스티벌 2026 서머'에도 참가했다. 행사에서는 공식 피규어 시리즈의 차기 제품인 '에라토 오르카 버니 : 온리펀즈(onlyfunz)' 원형을 처음 공개하고 '간호사? 티타니아'의 채색 원형을 전시했다.
행사에는 아마추어 제작자들이 만든 라스트오리진 캐릭터 피규어도 출품됐다. 밸로프는 공식 피규어와 이용자 제작물을 통해 라스트오리진 캐릭터를 활용한 2차 저작물 사업 가능성을 확인했다고 설명했다.
밸로프는 공식 피규어 제품군을 확대하고 굿즈와 라이선스 상품 개발을 추진할 예정이다. 현재 신규 굿즈와 IP 상품을 준비하고 있으며 게임 서비스 외에 캐릭터 IP를 활용한 사업을 늘린다는 계획이다.
밸로프 관계자는 "공식 피규어의 예약 판매와 원더 페스티벌에서 확인한 이용자 반응을 바탕으로 피규어와 굿즈 등 2차 저작물 사업을 확대할 계획"이라고 말했다.
dconnect@newspim.com