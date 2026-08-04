미셸 스틸 美 대사 신임장 제출...공식 활동 개시

AI 핵심 요약beta
- 미셸 스틸 주한 미국대사가 4일 외교부에 신임장 사본을 제출해 공식 활동을 시작했다.
- 스틸 대사는 조현 외교부 장관을 예방해 대미 투자·안보·쿠팡 문제 등 한·미 현안을 논의했다.
- 외교부는 스틸 대사가 한·미 동맹 강화와 양국 우정 증진에 기여할 것으로 기대한다고 밝혔다.
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조현 장관 예방...한·미 관계 전반 의견교환
[서울=뉴스핌] 유신모 외교전문기자 = 미셸 스틸 신임 주한 미국 대사가 4일 외교부에 신임장 사본을 제출하고 대사로서 공식 활동을 개시했다.
스틸 대사는 이날 서울 세종로 외교부 청사를 방문해 강상욱 의전장에게 도널드 트럼프 미국 대통령의 신임장 사본을 제출했다. 미셸 대사는 이어 조현 장관을 예방했다.
새로 부임하는 외국 대사는 공식 활동을 시작하기 전에 자국 국가원수로부터 받은 신임장을 주재국에 제출해야 한다. 스틸 대사는 조만간 신임장 정본을 이재명 대통령에게 제정할 예정이다.
스틸 대사는 이날 남편 손 스틸 변호사와 함께 외교부를 방문했다. 스틸 대사는 1층 로비에서 기다리고 있던 취재진의 질문에 답하지 않고 청사 안으로 들어갔다.
스틸 대사는 이날 조 장관과의 면담에서 상견례와 함께 한·미 간 최대 현안인 대미 투자와 안보 협의, 쿠팡 문제 등을 포함한 한·미 관계 전반에 대해 의견을 교환한 것으로 알려졌다.
박두순 외교부 대변인은 "스틸 대사의 이번 장관 예방은 부임 인사를 위한 것으로 이번 계기에 양측은 한·미 관계 발전 방안에 대해서도 의견을 교환할 계획"이라며 "주한 대사가 한·미 동맹과 한·미 관계에 대한 이해를 바탕으로 한·미 관계 강화와 양국 국민 간 우정 증진 등을 위해 기여할 것으로 기대한다"고 말했다.
opento@newspim.com