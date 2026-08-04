롯데하이마트, 턴어라운드 가시화…하반기 성장 가속 예고

[서울=뉴스핌] 김용석 기자 = 롯데하이마트는 공시를 통해 올 2분기 총매출액 7339억원, 순매출액 5911억원을 기록했다고 4일 밝혔다. 순매출액은 전년 동기(5942억원) 대비 0.5% 역신장했으나, 지난해 2분기 일회성 요인으로 발생했던 부가세 환급(66억원)을 제외하면 오히려 0.6% 신장한 것으로 나타났다. 일회성 요인의 영향을 받지 않는 총매출액은 전년 동기(7287억원) 대비 0.7% 늘어 매출 개선 흐름을 보였다.

롯데하이마트 본사 사옥. [사진= 롯데하이마트]

월별 흐름을 보면 개선세가 뚜렷하다. 총매출액 전년 대비 신장률은 4월 -6.2%, 5월 -0.8%를 기록한 뒤 6월에는 8.3% 증가로 돌아섰다. 1분기 -4.3%와 비교해도 개선 폭이 크다.

영업이익은 2분기 9억원으로 전년 동기(105억원) 대비 96억원 줄었다. 다만 전년 2분기 부가세 환급 수익(66억원)의 기저효과 등 일회성 요인을 제외하면, 감소폭은 1분기보다 축소된 것으로 나타났다. 1분기의 경우 전년 통상임금 변화에 따른 일회성 비용을 감안하면 64억원 줄었으나, 2분기는 일회성 요인 제외 시 전년 대비 29억원 감소에 그쳤다. 회사 측은 월별 매출 개선 추세가 영업이익 감소폭 개선으로 이어진 것으로 분석했다.

상반기 누계로는 총매출액 1조 3686억원(전년비 -1.8%), 순매출액 1조 880억원(-3.1%, 일회성 제외 시 -2.6%)을 기록했다. 영업이익은 -139억원으로 전년(-6억원) 대비 적자 폭이 확대됐으나, 일회성 요인을 제외하면 -133억원에서 -93억원으로 감소폭이 줄었다. 당기순이익도 2분기 -45억원(전년 111억원, 일회성 제외 시 -90억원), 상반기 누계 -249억원(전년 -27억원, 일회성 제외 시 -222억원에서 -182억원)으로 집계됐다.

[자료= 롯데하이마트]

성장을 이끈 카테고리로는 안심 Care 서비스와 IT·모바일이 꼽힌다. 안심 Care 서비스 매출은 최근 3년간 연평균 56% 성장했고, 올해 상반기 매출은 373억원으로 전년 동기 대비 44% 늘었다. 가전과 서비스를 함께 구매한 고객 비율인 연동구매율도 2023년 15%에서 올해 상반기 52.5%까지 올라, 단순 가전 판매를 넘어 고객 생애 가치(LTV)를 높이는 흐름이 강화되고 있다.

IT·모바일 매출도 전년 대비 1분기 15.3%, 2분기 13.7% 성장하며 시장 평균을 웃돌았다. 국가데이터처 집계에 따르면 통신기기 및 컴퓨터 카테고리의 소매판매액은 1분기 전년 대비 2.3% 역신장, 2분기 6.8% 신장에 그쳐, 롯데하이마트의 성장률이 시장 대비 높았던 것으로 나타났다. 대형가전은 통상 8~10년 주기로 교체되는 반면 휴대폰·이어폰 등 IT·모바일 상품은 구매 주기가 4년 전후로 짧고 매장 방문 빈도도 높다는 점에서, 회사는 고객 접점을 늘리기 위해 이 카테고리를 지속 강화하고 있다.

롯데하이마트 측은 "하반기에도 구매 주기가 짧고 빈도가 높은 카테고리를 강화해 늘어난 고객 접점을 고마진 대형가전, 생활·주방가전 구매로 연계함으로써 매출과 영업이익 성장을 함께 추진하겠다"고 밝혔다.

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